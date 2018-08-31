В Вятку выпустили молодую стерлядь
Редкая и ценная рыба. Долгое время количество стерляди в водах реки Вятки неуклонно уменьшалось. Виной тому не столько браконьеры, сколько промышленные предприятия. Поэтому восстановление популяции легло именно на их плечи.
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМ. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эти мероприятия осуществляются, не за счет средств бюджета. Это средства организаций, которые оказывают негативное воздействие на водный объект. Предприятия, которые осуществляют хозяйственную деятельность, наносят вред нашей природе».
Вес одного такого малыша менее 10-ти граммов. Мальки были выращены в Кировской области. Это вятское поголовье, привычное к условиям главной реки региона. Сегодня рыба отправляется на волю.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня в Вятку было выпущено, более восьми тысяч мальков стерляди. Но приживутся, конечно же, не все. Если верить научным исследованиям, только четвертая часть, а это две тысячи мальков, выживут, окрепнут и вырастут в диких условиях».
В этом году молодую стерлядь выпустили также в Советском районе. В реку отправились порядка 17-ти тысяч особей. До конца года планируется отправить в дикую природу еще 20-ть тысяч мальков. Половой зрелости и способности к размножению они достигнут примерно через пять лет.
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