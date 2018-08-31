В Вятку выпустили молодую стерлядь

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До конца года в реки области планируется выпустить 40 тысяч мальков стерляди. Наша съемочная группа увидела, как молодь ценной рыбы отправилась покорять просторы Вятки.Редкая и ценная рыба. Долгое время количество стерляди в водах реки Вятки неуклонно уменьшалось. Виной тому не столько браконьеры, сколько промышленные предприятия. Поэтому восстановление популяции легло именно на их плечи.Вес одного такого малыша менее 10-ти граммов. Мальки были выращены в Кировской области. Это вятское поголовье, привычное к условиям главной реки региона. Сегодня рыба отправляется на волю.В этом году молодую стерлядь выпустили также в Советском районе. В реку отправились порядка 17-ти тысяч особей. До конца года планируется отправить в дикую природу еще 20-ть тысяч мальков. Половой зрелости и способности к размножению они достигнут примерно через пять лет.