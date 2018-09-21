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Новости / Общество

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 27 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом. В Арбитражном суде Кировской области состоялось заключительное по этому делу заседание. После двух с половиной часов рассмотрения суд вынес окончательное решение.

Региональная ипотечная корпорация была создана Правительством Кировской области 15 лет назад. Кроме оказания услуг по приобретению жилья она участвовала в реализации ряда социальных программ. Одной из которых было - предоставление на условиях льготной аренды служебного жилья работникам бюджетной сферы по всей области. За годы реализации этой программы в благоустроенные квартиры переехали 352 семьи - это учителя, врачи, работники культуры. Половина этих квартир находилась в залоге у московского банка, который в марте этого года и обратился в суд с намерением признать корпорацию банкротом. Общий долг КРИКА перед банком, с учетом процентов и неустоек составил почти 70 млн. рублей.

- Спор я так понимаю, урегулировать не удалось.

За годы работы Корпорация накопила долги не только перед банком, но и другими кредиторами. Например, самый солидный долг перед заводом, который исчисляется уже сотнями миллионов рублей. Одним из доводов представителей Корпорации на суде было то, что все другие кредиторы готовы пойти на мировую и ждать возвращения долгов, активов для этого якобы достаточно. Банк все эти месяцы судебного разбирательства игнорировал все попытки Корпорации заключить мировое соглашение и настаивал только на банкротстве.

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом ВАДИМ ТОКАРЕВ, И.О. НАЧАЛЬНИКА СУДЕБНО-ПРАВОВОГО ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы как представители собственника пытались общаться с представителями банка. ОРбанк даже желания не выразил встретиться и как-то урегулировать ситуацию. Непонятно нежелание вести переговоры даже с акционером».

Ипотечной корпорации не помогло и то, что буквально месяц назад также Арбитражный суд вынес решение по другому делу. Он обязал Кировскую область в лице министерства энергетики и ЖКХ выплатить задолженность перед корпорацией в сумме 202 миллионов рублей.

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом АНДРЕЙ КРАВЦОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА:
«Не понятно будет ли оно исполнено, мы оцениваем решение и не считаем, что оно является основанием откладывать».

На ближайший год в корпорации введено конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий, чью кандидатуру предложил банк. Как будут развиваться события дальше, будет решать управляющий совместно с собранием кредиторов, в том числе рассматривать вопрос о продаже имущества ипотечной корпорации в счет погашения долгов. Что будет с жильцами служебных квартир, пока не ясно.


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