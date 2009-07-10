В Вятской филармонии установили новую индукционную систему для слабослышащих людей
На концерт памяти Иосифа Кобзона в Вятскую филармонию пришли сотни кировчан. В этот вечер песни из репертуара любимого певца смогли услышать также и люди с ограниченными возможностями.
АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Мы в 2017 году в рамках программы "Доступная среда" получили субсидию, нас профинансировали на 1 млн. 620 тыс. рублей, филармония приобрела возможность приглашать людей с проблемами опорно-двигательного аппарата».
Здесь оборудованы пандусы, установлена антивандальная кнопка вызова. Сотрудники филармонии встретят и проводят в зал инвалидов-колясочников, пришедших на концерт. Частые гости и слабовидящие кировчане. Для них предназначены места в первом ряду.
ИРИНА БУЛЫЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ:
ОЛЬГА ОПАРИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ ШКОЛЫ ГЛУХИХ:
«Ребята ходят на концерты, ребята сами выступают с жестовой песней, ездят на фестивали, мы активно участвуем во всей культурной жизни России».
На концерт, посвященный памяти Иосифа Кобзона, в качестве солиста был приглашен наш земляк - лауреат Международных конкурсов Сергей Зыков.
СЕРГЕЙ ЗЫКОВ, ВОКАЛИСТ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«Иосиф Давыдович свою любовь отдавал миру, он любил жить, свой каждый вздох, каждый шаг дарил миру. Сегодня будет исключительно такая музыка, которая дает надежду, обогащает человека, украшает его мир, и внутренний, и внешний».
И кировчане, так же, как их любимый певец, не поддаются своим болезням и стараются не замыкаться в себе.
ЛИДИЯ БАРБАРЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Праздник для них, конечно, они радуются, мы общаемся, говорим, вопросов много, хотим мы еще жить, несмотря на то, что мы люди с ограниченными возможностями».
Эта концертная программа в филармонии стала презентационной в рамках программы "Доступная среда". В зале установлена индукционная система для слабослышащих людей, уже опробованная в тестовом режиме. В этот вечер ее проверили на публике. Индукционная петля охватывает весь зал и позволяет качественно, без искажений внешних акустических условий слышать голос и музыку.
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