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Новости / Общество

В Вятской филармонии установили новую индукционную систему для слабослышащих людей

Сегодня, 10:32 | Просмотров: 89 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Вятской филармонии установили новую индукционную систему для слабослышащих людей. Она помогает качественно и без искажений передавать голос и музыку. Все это стало возможным благодаря реализации программы "Доступная среда".

На концерт памяти Иосифа Кобзона в Вятскую филармонию пришли сотни кировчан. В этот вечер песни из репертуара любимого певца смогли услышать также и люди с ограниченными возможностями.

В Вятской филармонии установили новую индукционную систему для слабослышащих людейАНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Мы в 2017 году в рамках программы "Доступная среда" получили субсидию, нас профинансировали на 1 млн. 620 тыс. рублей, филармония приобрела возможность приглашать людей с проблемами опорно-двигательного аппарата».

Здесь оборудованы пандусы, установлена антивандальная кнопка вызова. Сотрудники филармонии встретят и проводят в зал инвалидов-колясочников, пришедших на концерт. Частые гости и слабовидящие кировчане. Для них предназначены места в первом ряду.

В Вятской филармонии установили новую индукционную систему для слабослышащих людейИРИНА БУЛЫЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ:
«В последнее время стало гораздо больше возможностей выбраться, люди стараются дома не сидеть, стараются посещать какие-то мероприятия, мы уже не первый раз посещаем и филармонию, и зал камерной музыки».
 
 
Пришли на концерт и старшеклассники кировской школы для учащихся с ОВЗ по слуху. Это доказывает, что музыка доступна всем.

В Вятской филармонии установили новую индукционную систему для слабослышащих людейОЛЬГА ОПАРИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ ШКОЛЫ ГЛУХИХ:
«Ребята ходят на концерты, ребята сами выступают с жестовой песней, ездят на фестивали, мы активно участвуем во всей культурной жизни России».

На концерт, посвященный памяти Иосифа Кобзона, в качестве солиста был приглашен наш земляк - лауреат Международных конкурсов Сергей Зыков.

В Вятской филармонии установили новую индукционную систему для слабослышащих людейСЕРГЕЙ ЗЫКОВ, ВОКАЛИСТ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«Иосиф Давыдович свою любовь отдавал миру, он любил жить, свой каждый вздох, каждый шаг дарил миру. Сегодня будет исключительно такая музыка, которая дает надежду, обогащает человека, украшает его мир, и внутренний, и внешний».

И кировчане, так же, как их любимый певец, не поддаются своим болезням и стараются не замыкаться в себе.

В Вятской филармонии установили новую индукционную систему для слабослышащих людейЛИДИЯ БАРБАРЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Праздник для них, конечно, они радуются, мы общаемся, говорим, вопросов много, хотим мы еще жить, несмотря на то, что мы люди с ограниченными возможностями».

Эта концертная программа в филармонии стала презентационной в рамках программы "Доступная среда". В зале установлена индукционная система для слабослышащих людей, уже опробованная в тестовом режиме. В этот вечер ее проверили на публике. Индукционная петля охватывает весь зал и позволяет качественно, без искажений внешних акустических условий слышать голос и музыку.


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