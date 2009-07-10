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«В последнее время стало гораздо больше возможностей выбраться, люди стараются дома не сидеть, стараются посещать какие-то мероприятия, мы уже не первый раз посещаем и филармонию, и зал камерной музыки».

В Вятской филармонии установили новую индукционную систему для слабослышащих людей. Она помогает качественно и без искажений передавать голос и музыку. Все это стало возможным благодаря реализации программы "Доступная среда".На концерт памяти Иосифа Кобзона в Вятскую филармонию пришли сотни кировчан. В этот вечер песни из репертуара любимого певца смогли услышать также и люди с ограниченными возможностями.Здесь оборудованы пандусы, установлена антивандальная кнопка вызова. Сотрудники филармонии встретят и проводят в зал инвалидов-колясочников, пришедших на концерт. Частые гости и слабовидящие кировчане. Для них предназначены места в первом ряду.Пришли на концерт и старшеклассники кировской школы для учащихся с ОВЗ по слуху. Это доказывает, что музыка доступна всем.На концерт, посвященный памяти Иосифа Кобзона, в качестве солиста был приглашен наш земляк - лауреат Международных конкурсов Сергей Зыков.И кировчане, так же, как их любимый певец, не поддаются своим болезням и стараются не замыкаться в себе.Эта концертная программа в филармонии стала презентационной в рамках программы "Доступная среда". В зале установлена индукционная система для слабослышащих людей, уже опробованная в тестовом режиме. В этот вечер ее проверили на публике. Индукционная петля охватывает весь зал и позволяет качественно, без искажений внешних акустических условий слышать голос и музыку.