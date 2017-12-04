В Александровском саду прошел фестиваль ЗОЖ

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«Даже если человек чувствует себя абсолютно здоровым, у него нет жалоб, желательно раз в год сдавать тест на ВИЧ и измерять уровень сахара и холестерина в крови».

«Активный образ жизни предполагает, в том числе знание своего ВИЧ-статуса и статуса своего партнера, верность партнеру, отказ от употребления психоактивных веществ. Исключая пути передачи инфекции человек защищает себя от заражения».

В Александровском саду прошел фестиваль здорового образа жизни. У кировчан была возможность пообщаться со специалистами по профилактике заболеваний, а также сдать экспресс-тесты.Фестиваль ЗОЖ в Кирове проходит традиционно осенью. В Александровском саду собираются медики, специалисты по профилактике, фитнес-тренеры для того, чтобы ответить на важные вопросы, которые касаются здоровья. Гости фестиваля могут не только получить консультацию, но и бесплатно сдать экспресс-анализ.Особое внимание на фестивале ЗОЖ уделяется профилактике ВИЧ-инфекции. Специалисты СПИД-Центра рассказывают молодежи, как защитить себя от этой болезни.Анализ на ВИЧ-инфекцию врачи рекомендуют делать один раз в год. Если же произошла ситуация с риском заражения - то с интервалом раз в три месяца. Самый простой вариант - это экспресс-анализ на ВИЧ. Делается он быстро, в течение нескольких минут.Если тест выявил наличие антител к ВИЧ - это повод пройти дополнительное обследование классическим методом. Среди тех, кто пожелал узнать свой ВИЧ-статус были даже школьники. Ребята не постеснялись придти с преподавателем и все вместе прошли обследование.Статистика, по словам специалистов СПИД-Центра действительно тревожная. Так в Кировской области ежемесячно вновь выявляется 18-20 человек со статусом ВИЧ. Всего на региональном учете более тысячи заболевших. Врачи советуют заботиться о своем здоровье, вовремя обследоваться и не подвергать себя риску заражения.