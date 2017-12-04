В Александровском саду прошел фестиваль ЗОЖ
Фестиваль ЗОЖ в Кирове проходит традиционно осенью. В Александровском саду собираются медики, специалисты по профилактике, фитнес-тренеры для того, чтобы ответить на важные вопросы, которые касаются здоровья. Гости фестиваля могут не только получить консультацию, но и бесплатно сдать экспресс-анализ.
ИРАИДА БРАТУХИНА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ:
ЕКАТЕРИНА СМЕТАНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОГО "СПИД-ЦЕНТРА":
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это один из вариантов экспресс-теста, он напоминает тест на беременность. На тестовую зону наносится капля крови, ждем 15 минут, затем оцениваем результат. Одна полоска - тест отрицательный, две – положительный».
Если тест выявил наличие антител к ВИЧ - это повод пройти дополнительное обследование классическим методом. Среди тех, кто пожелал узнать свой ВИЧ-статус были даже школьники. Ребята не постеснялись придти с преподавателем и все вместе прошли обследование.
ДМИТРИЙ ЕЛЬКИН, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЖ:
«Мне кажется это очень важно, ведь статистика растет, люди погибают. Особенно важно для подрастающего поколения, для будущих родителей».
Статистика, по словам специалистов СПИД-Центра действительно тревожная. Так в Кировской области ежемесячно вновь выявляется 18-20 человек со статусом ВИЧ. Всего на региональном учете более тысячи заболевших. Врачи советуют заботиться о своем здоровье, вовремя обследоваться и не подвергать себя риску заражения.
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