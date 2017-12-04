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Новости / Общество

В Александровском саду прошел фестиваль ЗОЖ

Вчера, 17:57 | Просмотров: 103 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Александровском саду прошел фестиваль здорового образа жизни. У кировчан была возможность пообщаться со специалистами по профилактике заболеваний, а также сдать экспресс-тесты.

Фестиваль ЗОЖ в Кирове проходит традиционно осенью. В Александровском саду собираются медики, специалисты по профилактике, фитнес-тренеры для того, чтобы ответить на важные вопросы, которые касаются здоровья. Гости фестиваля могут не только получить консультацию, но и бесплатно сдать экспресс-анализ.

В Александровском саду прошел фестиваль ЗОЖИРАИДА БРАТУХИНА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ:
«Даже если человек чувствует себя абсолютно здоровым, у него нет жалоб, желательно раз в год сдавать тест на ВИЧ и измерять уровень сахара и холестерина в крови».
 
 
Особое внимание на фестивале ЗОЖ уделяется профилактике ВИЧ-инфекции. Специалисты СПИД-Центра рассказывают молодежи, как защитить себя от этой болезни.

В Александровском саду прошел фестиваль ЗОЖЕКАТЕРИНА СМЕТАНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОГО "СПИД-ЦЕНТРА":
«Активный образ жизни предполагает, в том числе знание своего ВИЧ-статуса и статуса своего партнера, верность партнеру, отказ от употребления психоактивных веществ. Исключая пути передачи инфекции человек защищает себя от заражения».
 
 
Анализ на ВИЧ-инфекцию врачи рекомендуют делать один раз в год. Если же произошла ситуация с риском заражения - то с интервалом раз в три месяца. Самый простой вариант - это экспресс-анализ на ВИЧ. Делается он быстро, в течение нескольких минут.

В Александровском саду прошел фестиваль ЗОЖЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это один из вариантов экспресс-теста, он напоминает тест на беременность. На тестовую зону наносится капля крови, ждем 15 минут, затем оцениваем результат. Одна полоска - тест отрицательный, две – положительный».

Если тест выявил наличие антител к ВИЧ - это повод пройти дополнительное обследование классическим методом. Среди тех, кто пожелал узнать свой ВИЧ-статус были даже школьники. Ребята не постеснялись придти с преподавателем и все вместе прошли обследование.

В Александровском саду прошел фестиваль ЗОЖДМИТРИЙ ЕЛЬКИН, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЖ:
«Мне кажется это очень важно, ведь статистика растет, люди погибают. Особенно важно для подрастающего поколения, для будущих родителей».

Статистика, по словам специалистов СПИД-Центра действительно тревожная. Так в Кировской области ежемесячно вновь выявляется 18-20 человек со статусом ВИЧ. Всего на региональном учете более тысячи заболевших. Врачи советуют заботиться о своем здоровье, вовремя обследоваться и не подвергать себя риску заражения.


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