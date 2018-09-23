Сборная Кировской области вошла в число призеров окружного фестиваля "Вернуть детство"
Наш регион в Саранске представляли воспитанники детских домов и школ-интернатов из Кирова, Даровского и Вятскополянского районов. В игре «Ума Палата» ребята из Кировской области заняли второе место. На «Спортивном Олимпе Приволжья» в общекомандном зачете кировчане вновь поднялись на вторую ступень. И наши ребята достойно выступили на концерте «Звезды ДЕТСТВА» и выставке "Мастерок".
- Приехали из двух школ-интернатов Кировской области. Направление – стараемся любым творчеством занять ребят. И квилинг, и джутовая филигрань, всевозможные направления творчества. Многие уходят, продолжают это, кружевницы в Слободской город идут, вышивают, шьют какие-то вещи.
Добавим, что параллельно в Саранске проходил конкурс «Успешная семья Приволжья». Оба проекта реализуются под патронатом полпреда Президента России в ПФО. На семейном конкурсе Кировскую область достойно представила семья Фофановых из Слободского, в которой воспитываются трое приемных детей. Слобожанка стала лауреатом в номинации «Материнское сердце».
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