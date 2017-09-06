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В Слободском районе прошли соревнования по джигитовке

Сегодня, 10:51 | Просмотров: 90 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В деревне Воробьи Слободского района собрались спортсмены, чтобы показать свою удаль в умении владеть шашкой, пикой и сидеть в седле.

Владение оружием в конном строю, рубка в пешем, удар на силу и вольная джигитовка - все эти зрелищные мероприятия захватывали дух, а также помогли выявить того, кто владеет мастерством джигитовки лучше всех.

В Слободском районе прошли соревнования по джигитовкеСЕРГЕЙ БИСЕРОВ, УЧАСТНИК II ОТКРЫТЫХ КЛУБНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЖИГИТОВКЕ:
«Такие старты нужны. Как говорится, если мы не научимся, то чему мы будем учить своих детей? Правильно? А они как раз-таки и видят и запоминают все эти наши движения. Потом пробуют уже сами сесть на коня, взять шашку в руки».
 
Соревнования были наполнены множеством впечатляющих моментов, например, показательные выступления включали в себя фланкировку - художественное владение холодным оружием - непосредственно казачьей шашкой. По мнению Сергея Бисерова она, как и верховая езда, положительно влияет на организм.

СЕРГЕЙ БИСЕРОВ, УЧАСТНИК II ОТКРЫТЫХ КЛУБНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЖИГИТОВКЕ:
«Это, как говорится, упражнение к боевым действиям, то есть, отбив шашкой спереди - мы отбили шашку противника, отбив сбоку и отбив сзади - мы везде защищены. А пока Россия защищена - мы сильны».

Сила, смелость, ловкость, удаль - ни один зритель не остался без ярких положительных эмоций и впечатлений.

В Слободском районе прошли соревнования по джигитовкеВАЛЕНТИНА ГУЗЕВА, ЗРИТЕЛЬ:
«Мне очень даже нравится, я бы сама даже попробовала на лошадях покататься».
 
 
 
В Слободском районе прошли соревнования по джигитовкеИВАН ТОМОЗОВ, ЗРИТЕЛЬ:
«В наше время это очень сложно, мне кажется, организовать всё с нуля. Молодцы, люди, занимаются конным спортом, джигитовкой».

Сам соревновательный процесс строился на трёх элементах: казак должен ударить пикой по четырем предметам, метко стрелять из пневматического пистолета по мишеням и шашкой сделать два укола, срубить три лозы и одну бутылку и снять кольцо. Всё это должно выполняться на галопе, что ещё больше усложняет задачу. Участники справились, и на деле доказали, что они настоящие казаки.


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