В Слободском районе прошли соревнования по джигитовке
Владение оружием в конном строю, рубка в пешем, удар на силу и вольная джигитовка - все эти зрелищные мероприятия захватывали дух, а также помогли выявить того, кто владеет мастерством джигитовки лучше всех.
СЕРГЕЙ БИСЕРОВ, УЧАСТНИК II ОТКРЫТЫХ КЛУБНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЖИГИТОВКЕ:
«Такие старты нужны. Как говорится, если мы не научимся, то чему мы будем учить своих детей? Правильно? А они как раз-таки и видят и запоминают все эти наши движения. Потом пробуют уже сами сесть на коня, взять шашку в руки».
Соревнования были наполнены множеством впечатляющих моментов, например, показательные выступления включали в себя фланкировку - художественное владение холодным оружием - непосредственно казачьей шашкой. По мнению Сергея Бисерова она, как и верховая езда, положительно влияет на организм.
СЕРГЕЙ БИСЕРОВ, УЧАСТНИК II ОТКРЫТЫХ КЛУБНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЖИГИТОВКЕ:
«Это, как говорится, упражнение к боевым действиям, то есть, отбив шашкой спереди - мы отбили шашку противника, отбив сбоку и отбив сзади - мы везде защищены. А пока Россия защищена - мы сильны».
Сила, смелость, ловкость, удаль - ни один зритель не остался без ярких положительных эмоций и впечатлений.
ВАЛЕНТИНА ГУЗЕВА, ЗРИТЕЛЬ:
«Мне очень даже нравится, я бы сама даже попробовала на лошадях покататься».
«В наше время это очень сложно, мне кажется, организовать всё с нуля. Молодцы, люди, занимаются конным спортом, джигитовкой».
Сам соревновательный процесс строился на трёх элементах: казак должен ударить пикой по четырем предметам, метко стрелять из пневматического пистолета по мишеням и шашкой сделать два укола, срубить три лозы и одну бутылку и снять кольцо. Всё это должно выполняться на галопе, что ещё больше усложняет задачу. Участники справились, и на деле доказали, что они настоящие казаки.
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