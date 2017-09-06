В Слободском районе прошли соревнования по джигитовке

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В деревне Воробьи Слободского района собрались спортсмены, чтобы показать свою удаль в умении владеть шашкой, пикой и сидеть в седле.Владение оружием в конном строю, рубка в пешем, удар на силу и вольная джигитовка - все эти зрелищные мероприятия захватывали дух, а также помогли выявить того, кто владеет мастерством джигитовки лучше всех.Соревнования были наполнены множеством впечатляющих моментов, например, показательные выступления включали в себя фланкировку - художественное владение холодным оружием - непосредственно казачьей шашкой. По мнению Сергея Бисерова она, как и верховая езда, положительно влияет на организм.Сила, смелость, ловкость, удаль - ни один зритель не остался без ярких положительных эмоций и впечатлений.Сам соревновательный процесс строился на трёх элементах: казак должен ударить пикой по четырем предметам, метко стрелять из пневматического пистолета по мишеням и шашкой сделать два укола, срубить три лозы и одну бутылку и снять кольцо. Всё это должно выполняться на галопе, что ещё больше усложняет задачу. Участники справились, и на деле доказали, что они настоящие казаки.