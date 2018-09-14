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Новости / Общество

780 миллионов на инвестпроект в Стрижах. Что построят в Оричевском районе?

Вчера, 20:45 | Просмотров: 104 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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За время реализации программы "Комплексное развитие моногородов" в регион удалось привлечь свыше 12 млрд. рублей инвестиций. К запуску готовятся и новые проекты.

115 новых рабочих мест и 780 миллионов на реализацию проекта. На территории в 11-ть гектаров разместится крупное деревообратывающие предприятие. Сейчас вносятся изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки городского поселения. С инвестором будет заключен договор аренды. На максимальные производственные мощности он планирует выйти к 21-му году.

- На данный момент у нас для производства клееного бруса проектировано 2 цеха. Первый под оптимизацию и склеивание самого бруса. Второй цех - это уже непосредственно производство домокомплектов стеновых.

Рядом с будущим предприятием уже работает техника. Идет облагораживание базы "Крым". На карте мест отдыха она появилась недавно. На территории возведен гостевой дом, беседка, сделано поле для пейнтбола. По словам инвестора, свой проект он будет развивать поступательно и опираясь на пожелания со стороны людей.

780 миллионов на инвестпроект в Стрижах. Что построят в Оричевском районе?ВАСИЛИЙ БЕЗУМОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА:
«Вообще это отдых выходного дня. Т.е. когда люди могут доехать на выходные, на один день хотя бы искупаться, позагорать».

А это здания бывшего завода по переработке сыров. Он так и не был запущен, но территория регулярно включается в реестр привлекательных инвестплощадок. Кроме наличия всей необходимой технической документации, один из плюсов объекта - это его расположение.

780 миллионов на инвестпроект в Стрижах. Что построят в Оричевском районе?СЕРГЕЙ ГАГАРИНОВ, ГЛАВА СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«У нас в непосредственной близости находится аэропорт. Кроме того, у нас достаточно есть крупный железнодорожный узел».

В области 11 моногородов. У каждого своя специфика. Но их развитие областные власти стараются вести комплексно. Стараясь снизить их зависимость от градообразующих предприятий.

780 миллионов на инвестпроект в Стрижах. Что построят в Оричевском районе?НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это может быть решено по средствам привлечения инвестора. С нашей стороны, мы будем работать именно над этим вопросом. Далее в зависимости от потребностей самого инвестора мы готовы оказывать содействие инвесторам по решению каких-то инфраструктурных ограничений».

Отметим, что на территории моногородов планируется к реализации 14 инвестпроектов.


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