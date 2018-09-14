780 миллионов на инвестпроект в Стрижах. Что построят в Оричевском районе?

Поделиться новостью:

За время реализации программы "Комплексное развитие моногородов" в регион удалось привлечь свыше 12 млрд. рублей инвестиций. К запуску готовятся и новые проекты.115 новых рабочих мест и 780 миллионов на реализацию проекта. На территории в 11-ть гектаров разместится крупное деревообратывающие предприятие. Сейчас вносятся изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки городского поселения. С инвестором будет заключен договор аренды. На максимальные производственные мощности он планирует выйти к 21-му году.Рядом с будущим предприятием уже работает техника. Идет облагораживание базы "Крым". На карте мест отдыха она появилась недавно. На территории возведен гостевой дом, беседка, сделано поле для пейнтбола. По словам инвестора, свой проект он будет развивать поступательно и опираясь на пожелания со стороны людей.А это здания бывшего завода по переработке сыров. Он так и не был запущен, но территория регулярно включается в реестр привлекательных инвестплощадок. Кроме наличия всей необходимой технической документации, один из плюсов объекта - это его расположение.В области 11 моногородов. У каждого своя специфика. Но их развитие областные власти стараются вести комплексно. Стараясь снизить их зависимость от градообразующих предприятий.Отметим, что на территории моногородов планируется к реализации 14 инвестпроектов.