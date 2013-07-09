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Кировская войсковая часть Росгвардии отметила вековой юбилей. Поощрение личного состава, возложение цветов к мемориалу погибшим военнослужащим и торжественное открытие обновленной комнаты истории воинской части - всё увидела Альбина Самигуллина.Под торжественные звуки оркестра начался митинг в честь столетия воинской части Росгвардии. Личный состав, ветераны и кадеты приняли участие в праздничном мероприятии.Сегодня от своевременного и качественного выполнения задач зависит состояние готовности Вооруженных Сил страны. Лучшим сотрудникам были вручены памятные и ценные призы. С приветственным словом выступил генерал-майор Линар Нигматзянов.После митинга собравшихся ждало торжественное шествие и праздничный концерт.