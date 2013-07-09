Войсковая часть Росгвардии отметила вековой юбилей
Под торжественные звуки оркестра начался митинг в честь столетия воинской части Росгвардии. Личный состав, ветераны и кадеты приняли участие в праздничном мероприятии.
ВЛАДИМИР ПОМАСКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 7487 ВОЙСК РОСГВАРДИИ:
«Десятки тысяч людей служили в этой военной части вот за всю эту эпоху с 1918 по 2018 год. Конечно, это счастье, это как вот людская история, она как из мозаики складывается из судеб многих-многих людей, которые здесь служили, которые внесли свой вклад, чтобы эта часть выполняла задачи на "отлично"».
Сегодня от своевременного и качественного выполнения задач зависит состояние готовности Вооруженных Сил страны. Лучшим сотрудникам были вручены памятные и ценные призы. С приветственным словом выступил генерал-майор Линар Нигматзянов.
ЛИНАР НИГМАТЗЯНОВ, КОМАНДИР КИРОВСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Я хотел бы выразить в своих словах глубокую благодарность нашим ветеранам, которые сохранили, приумножили традиции, дали путевку в жизнь многим здесь стоящим в строю».
После митинга собравшихся ждало торжественное шествие и праздничный концерт.
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