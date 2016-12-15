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Новости / Общество

Турнир по боулингу для людей с ограниченными возможностями

Сегодня, 18:01 | Просмотров: 74 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В рамках проекта "Доступная среда" состоялся турнир по боулингу для людей с ограниченными возможностями. Насколько важны подобные соревнования для инвалидов?

36 любителей боулинга выявляли самого точного в бросках. Еженедельные тренировки никому не давали расслабиться. Егор Скорняков оттачивает мастерство сбивания шарами кеглей каждую среду, надеется, что в этот раз победа будет в его руках.

Турнир по боулингу для людей с ограниченными возможностями ЕГОР СКОРНЯКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА ПО БОУЛИНГУ:
«Мне нравится играть в боулинг».
 
 
А Татьяна Обухова считает, что боулинг отвлекает от домашних рутинных дел и поднимает настроение. Татьяна - настоящая спортсменка - занимается стрельбой из пневматической винтовки.

Турнир по боулингу для людей с ограниченными возможностями ТАТЬЯНА ОБУХОВА, УЧАСТНИК ТУРНИРА ПО БОУЛИНГУ:
«Дружное мероприятие, новые друзья появляются».
 
 
Проект "Единая страна - доступная среда" позволяет сделать жизнь человека с инвалидностью проще и разнообразнее. И система государственной социальной поддержки становится более эффективной.

Турнир по боулингу для людей с ограниченными возможностями ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Такие мероприятия, с одной стороны, дают людям возможность выйти из дома, как-то социализироваться, проявить себя, а с другой стороны, они показывают обществу в целом, что есть другая сторона жизни, есть люди с особенностями, которые точно так же могут полноценно жить, могут полноценно участвовать во всей жизни. Они требуют чуть-чуть больше внимания со стороны каждого из нас».
 
 
Соревнования проходят несколько раз в год на протяжении уже 10 лет. С каждым годом всё больше людей с ограниченными возможностями приобщаются к турниру.


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