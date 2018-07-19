В области проходит акция "Активное поколение"

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В Кировской области проходит социальная акция "Активное поколение". В Кирово-Чепецке тематические площадки открылись на базе комплексного центра соцобслуживания населения.Утро для участников акции началось с массовой зарядки. Люди старшего поколения с удовольствием осваивали непривычные движения, не отставали от них и малыши. Кроме того, чепчане в этот день могли принять участие в эстафетах, играх с мячом, попробовать себя в скандинавской ходьбе.Во время социальной акции "Активное поколение" каждый мог выбрать занятие по душе - научиться красиво и необычно повязывать платки и палантины, своими руками сделать куклу-берегиню или осеннюю открытку в технике квилинга. Искусство изготовления композиций из скрученных полосок бумаги доступно людям любого возраста.Всего в отделении дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов Кирово-Чепецкого центра соцобслуживания восемь клубов по интересам. На выставке работ участников также были представлены композиции в самых разных техниках.Социальная акция "Активное поколение" в районе проходит в течение трех дней. В самом Кирово-Чепецке и в Филипповском сельском поселении. В течение недели к акции присоединятся и другие Центры соцобслуживания. Так, в пятницу тематические площадки откроются в Лебяжье, Пижанке, Туже и Белой Холунице. В субботу и воскресенье людей старшего возраста ждут в Вахрушах и Юрье.