В области проходит акция "Активное поколение"
Утро для участников акции началось с массовой зарядки. Люди старшего поколения с удовольствием осваивали непривычные движения, не отставали от них и малыши. Кроме того, чепчане в этот день могли принять участие в эстафетах, играх с мячом, попробовать себя в скандинавской ходьбе.
ГАФИЯ ШАЙХИНУРОВА, УЧАСТНИЦА КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
«Сначала я пришла в клуб здоровья, сама вела там четыре года, потом у нас образовался клуб "Позитив", поем, ставим сценки, участвуем в мероприятиях, и нам это очень нравится, мы двигаемся, мы развиваемся».
Во время социальной акции "Активное поколение" каждый мог выбрать занятие по душе - научиться красиво и необычно повязывать платки и палантины, своими руками сделать куклу-берегиню или осеннюю открытку в технике квилинга. Искусство изготовления композиций из скрученных полосок бумаги доступно людям любого возраста.
ЛЮДМИЛА БУЛДАКОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
«Своими руками можно и бабочек сделать, и разных натюрмортов, можно просто колесико и составить форму, а можно вытянуть колесико, и получатся вот такие красивые цветочки».
Всего в отделении дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов Кирово-Чепецкого центра соцобслуживания восемь клубов по интересам. На выставке работ участников также были представлены композиции в самых разных техниках.
ТАТЬЯНА ДУДИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
«Кто-то не умел шить, научился, сейчас он может не просто подшить простынку, а сшить целую юбку, кто-то не умел вязать, он научился вязать, а люди с ментальными нарушениями у нас просто поют, и поют очень хорошо, клуб у нас новый, но мы надеемся вырастить из них певцов».
Социальная акция "Активное поколение" в районе проходит в течение трех дней. В самом Кирово-Чепецке и в Филипповском сельском поселении. В течение недели к акции присоединятся и другие Центры соцобслуживания. Так, в пятницу тематические площадки откроются в Лебяжье, Пижанке, Туже и Белой Холунице. В субботу и воскресенье людей старшего возраста ждут в Вахрушах и Юрье.
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