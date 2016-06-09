В Кирове идет строительство восьмого дома для детей-сирот

Поделиться новостью:

«Будут квартиры в полной чистовой отделке - классическая покраска стен, линолеум, санузел будет полностью».

«Договорились с подрядчиками, что через месяц, когда в дом зайдет тепло, и начнутся внутренние отделочные работы, придем посмотреть еще раз. Срок окончательных работ - конец ноября, в декабре будем передавать квартиры новым владельцам».

В этом году в Кирове будет построен уже 8-й дом для детей-сирот. Здание строится в жилом районе «Урванцево», в нём будет 117 квартир. Как идут работы и когда дом планируют сдать?Дом для детей-сирот строится на улице Энтузиастов по муниципальному контракту. Строительство объекта началось в июле, сейчас в здании уже ведутся внутренние работы. Всего здесь будет 117 квартир-студий, в каждой будет кухонная и жилая зона.Объект находится под контролем главы администрации. Сегодня Илья Шульгин лично осмотрел все помещения. Особое внимание он обратил на устройство систем отопления и водоснабжения. Как пояснил застройщик, подавать тепло в дом начнут в октябре.В соответствии с Законом детям-сиротам предоставляется не менее 26 квадратных метров общей площади. Дополнительно к этому генподрядчик каждую квартиру оборудовал балконом. Все они будут передаваться жильцам в чистовой отделке. Рядом с домом благоустроят площадку. Добавим, за 4 года в Кирове построено 7 домов для детей-сирот, сдано 455 квартир.