В Кирове идет строительство восьмого дома для детей-сирот

В этом году в Кирове будет построен уже 8-й дом для детей-сирот. Здание строится в жилом районе «Урванцево», в нём будет 117 квартир. Как идут работы и когда дом планируют сдать?
Дом для детей-сирот строится на улице Энтузиастов по муниципальному контракту. Строительство объекта началось в июле, сейчас в здании уже ведутся внутренние работы. Всего здесь будет 117 квартир-студий, в каждой будет кухонная и жилая зона. АНДРЕЙ ГОРЕВ, ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:
«Будут квартиры в полной чистовой отделке - классическая покраска стен, линолеум, санузел будет полностью».
Объект находится под контролем главы администрации. Сегодня Илья Шульгин лично осмотрел все помещения. Особое внимание он обратил на устройство систем отопления и водоснабжения. Как пояснил застройщик, подавать тепло в дом начнут в октябре.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Договорились с подрядчиками, что через месяц, когда в дом зайдет тепло, и начнутся внутренние отделочные работы, придем посмотреть еще раз. Срок окончательных работ - конец ноября, в декабре будем передавать квартиры новым владельцам».
В соответствии с Законом детям-сиротам предоставляется не менее 26 квадратных метров общей площади. Дополнительно к этому генподрядчик каждую квартиру оборудовал балконом. Все они будут передаваться жильцам в чистовой отделке. Рядом с домом благоустроят площадку. Добавим, за 4 года в Кирове построено 7 домов для детей-сирот, сдано 455 квартир.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"