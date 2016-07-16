В Кировской области наблюдали редкую белую радугу.
Жители Верхошижемского района засняли редкое оптическое явление.
Туманная или белая радуга (Fogbow) представляет собой широкую блестящую белую дугу.
Она образуется в результате преломления и рассеяния света в очень мелких капельках воды.
Они существенно меньше, чем те, что присутствуют в воздухе при образовании обычной радуги.
Исчезновение цветов при этом атмосферном явлении вызывается дифракцией света, влияние которой возрастает при уменьшении размеров капель.
текст и фото по материалам vk.com/meteokirov
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