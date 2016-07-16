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Новости / Общество

В Кировской области наблюдали редкую белую радугу.

Сегодня, 19:29 | Просмотров: 74 | Версия для печати
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Жители Верхошижемского района засняли редкое оптическое явление.
 
Туманная или белая радуга (Fogbow) представляет собой широкую блестящую белую дугу.
 
Она образуется в результате преломления и рассеяния света в очень мелких капельках воды.
 
Они существенно меньше, чем те, что присутствуют в воздухе при образовании обычной радуги.
 
Исчезновение цветов при этом атмосферном явлении вызывается дифракцией света, влияние которой возрастает при уменьшении размеров капель.
 
текст и фото по материалам vk.com/meteokirov


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