В Кировской области наблюдали редкую белую радугу.

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Жители Верхошижемского района засняли редкое оптическое явление.

Туманная или белая радуга (Fogbow) представляет собой широкую блестящую белую дугу.

Она образуется в результате преломления и рассеяния света в очень мелких капельках воды.

Они существенно меньше, чем те, что присутствуют в воздухе при образовании обычной радуги.

Исчезновение цветов при этом атмосферном явлении вызывается дифракцией света, влияние которой возрастает при уменьшении размеров капель.

текст и фото по материалам vk.com/meteokirov