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Вятские предприятия отмечают профессиональные праздники и принимают поздравления

Сегодня, 10:39 | Просмотров: 112 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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День оружейника, день машиностроителя и неделя промышленности Кировской области. Вятские предприятия отмечают профессиональные праздники и принимают поздравления.

Кировская область - это промышленный регион. Заводы - это фундамент вятской экономики. Поэтому во время профессиональных праздников к ним всегда особое внимание. Одно из крупных предприятий региона - завод Маяк. Поздравить рабочих и руководителей предприятия приехали первые лица области. Среди них Заместитель председателя законодательного собрания региона - Роман Титов.

Вятские предприятия отмечают профессиональные праздники и принимают поздравления РОМАН ТИТОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Примите поздравления от депутатов областного законодательного собрания Кировской области с вашим профессиональным праздником - днем оружейника и днем машиностроителя. Кировский завод маяк всегда был ведущим в нашем регионе предприятием оборонки. Его вклад в бесперебойное снабжение фронта в годы Великой Отечественной войны отмечен орденом Отечественной войны первой степени. Что важно, в тяжелые перестроечные годы и в 90-е вы сумели пройти сквозь все тяготы и сохранить свой потенциал».

Гости предприятия не только поздравили заводчан, но и вручили лучшим сотрудникам благодарственные письма и почетные грамоты. День оружейника, день машиностроителя и неделю промышленности Кировской области сегодня отметили и на заводе "Авитек". На проходной предприятия были открыты две мемориальные доски. Увековечена память героев соцтруда, токаря Леонида Протасова и знаменитого руководителя завода - Валерия Сутырина.

Вятские предприятия отмечают профессиональные праздники и принимают поздравления АЛЕКСАНДР СУТЫРИН, СЫН ВАЛЕРИЯ СУТЫРИНА:
«Сердечно благодарю всех за память о Валерии Александровиче».

Завод «Авитек» отмечает не только профессиональные праздники, но и 87-й день рождения. Переоценить значение этого предприятия для города Кирова и всего региона очень сложно, отметил председатель заксобрания Владимир Быков.

Вятские предприятия отмечают профессиональные праздники и принимают поздравления ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предприятие растет, предприятие развивается, предприятие участвует во всей общественной жизни города и области. Я могу сказать, что они отзываются на все, что происходит и участниками являются всех этих процессов. Поэтому, для нас очень важно, что бы завод работал, важно, что бы завод развивался».

В регионе множество промышленных предприятий. Их вклад в экономику велик. Сегодня в центре "Семья" отметили наградами не только основные заводы областного центра, но и другие предприятия Кировской области.

Вятские предприятия отмечают профессиональные праздники и принимают поздравления ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам, за многолетний и добросовестный труд».

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для нас очень важно, что бы промышленность развивалась, потому что это рабочие места. Это налогооблагающая база. Это, в конечном итоге, доход в бюджет города и области. И в целом, конечно же, нашей страны».

Вятские предприятия отмечают профессиональные праздники и принимают поздравления ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По-прежнему, промышленные предприятия будут основой благополучия Кировской области. На них работают десятки тысяч людей, получают достойную заработную плату. На них приходят выпускники наших вузов, на них приходят выпускники профессиональных учебных заведений».

Добавим, в регионе впервые прошла неделя промышленности Кировской области. Состоялось множество мероприятий, направленных на развитие профмастерства и в целом предприятий.


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