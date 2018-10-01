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День оружейника, день машиностроителя и неделя промышленности Кировской области. Вятские предприятия отмечают профессиональные праздники и принимают поздравления.Кировская область - это промышленный регион. Заводы - это фундамент вятской экономики. Поэтому во время профессиональных праздников к ним всегда особое внимание. Одно из крупных предприятий региона - завод Маяк. Поздравить рабочих и руководителей предприятия приехали первые лица области. Среди них Заместитель председателя законодательного собрания региона - Роман Титов.Гости предприятия не только поздравили заводчан, но и вручили лучшим сотрудникам благодарственные письма и почетные грамоты. День оружейника, день машиностроителя и неделю промышленности Кировской области сегодня отметили и на заводе "Авитек". На проходной предприятия были открыты две мемориальные доски. Увековечена память героев соцтруда, токаря Леонида Протасова и знаменитого руководителя завода - Валерия Сутырина.Завод «Авитек» отмечает не только профессиональные праздники, но и 87-й день рождения. Переоценить значение этого предприятия для города Кирова и всего региона очень сложно, отметил председатель заксобрания Владимир Быков.В регионе множество промышленных предприятий. Их вклад в экономику велик. Сегодня в центре "Семья" отметили наградами не только основные заводы областного центра, но и другие предприятия Кировской области.Добавим, в регионе впервые прошла неделя промышленности Кировской области. Состоялось множество мероприятий, направленных на развитие профмастерства и в целом предприятий.