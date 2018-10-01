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Новости / Общество

Кировские пенсионеры осваивают навыки фотодела

Сегодня, 12:03 | Просмотров: 103 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Возраст - не помеха для того, чтобы научиться чему-то новому, например, освоить навыки фотодела. На курсах фотографии для людей пенсионного возраста побывала Альбина Самигуллина.

Людмила Павловна пришла учиться фотографировать вместе со своими подругами. Несколько занятий - и она разобралась с функционалом своего фотоаппарата, научилась выстраивать кадр и ловить фокус. Больше всего она любит фотографировать цветы и своих шестерых кошек.

Кировские пенсионеры осваивают навыки фотоделаЛЮДМИЛА ЮРГАНОВА:
«Часто выхожу и смотрю - двойная радуга, яркая такая, как же, надо снять! Потом, бывает, вечером выйдешь - и такой закат, ну как не снять? Надо снять! И у меня уже такой альбомчик накопился вот таких вот снимков».
 
 
Благодаря проекту "Серебряные крылья" для пенсионеров создали различные курсы и творческие мастерские - рисование, литературная гостиная, мастерская сувениров и другие. Самому старшему ученику - 78 лет.

Кировские пенсионеры осваивают навыки фотоделаНАТАЛЬЯ ШЕДЬКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЗНАНИЕ":
«Они когда-то там, в молодости мечтали рисовать, мечтали фотографировать красиво научиться, но никогда не бывает времени на это, а вот сейчас у них этого времени вполне достаточно и, на самом деле, они добиваются очень интересных результатов. У них в переносном смысле действительно вырастают крылья, как говорят, после таких курсов».
 
 
Специалисты утверждают, что год обучения увеличивает продолжительность жизни на этот же период времени. Раскрывать творческие способности никогда не поздно, главное, чтобы было желание и стремление. В конце октября планируется выставка, на которой будут представлены лучшие фотоработы.


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