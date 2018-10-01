Кировские пенсионеры осваивают навыки фотодела

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«Часто выхожу и смотрю - двойная радуга, яркая такая, как же, надо снять! Потом, бывает, вечером выйдешь - и такой закат, ну как не снять? Надо снять! И у меня уже такой альбомчик накопился вот таких вот снимков».

«Они когда-то там, в молодости мечтали рисовать, мечтали фотографировать красиво научиться, но никогда не бывает времени на это, а вот сейчас у них этого времени вполне достаточно и, на самом деле, они добиваются очень интересных результатов. У них в переносном смысле действительно вырастают крылья, как говорят, после таких курсов».

Возраст - не помеха для того, чтобы научиться чему-то новому, например, освоить навыки фотодела. На курсах фотографии для людей пенсионного возраста побывала Альбина Самигуллина.Людмила Павловна пришла учиться фотографировать вместе со своими подругами. Несколько занятий - и она разобралась с функционалом своего фотоаппарата, научилась выстраивать кадр и ловить фокус. Больше всего она любит фотографировать цветы и своих шестерых кошек.Благодаря проекту "Серебряные крылья" для пенсионеров создали различные курсы и творческие мастерские - рисование, литературная гостиная, мастерская сувениров и другие. Самому старшему ученику - 78 лет.Специалисты утверждают, что год обучения увеличивает продолжительность жизни на этот же период времени. Раскрывать творческие способности никогда не поздно, главное, чтобы было желание и стремление. В конце октября планируется выставка, на которой будут представлены лучшие фотоработы.