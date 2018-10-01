К 60-летию ГТРК: Сокровища киноархива

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«Уникальное оборудование! Подобных кинопроекционных аппаратов сохранилось всего несколько в России. Кинопленка проецируется не на экран, а сразу в видеокамеру. Изображение поступает в компьютер и сохраняется уже в виде файла!».

«Она конечно уже и усыхает, и склейки уже приходят в негодность. Поэтому приходится здесь все переделывать, протирать, синхронизировать и передавать Людмиле Серафимовне».

В юбилейный год для телекомпании ГТРК «Вятка» продолжается работа по реставрации и оцифровке уникального киноархива сформировавшегося за шестидесятилетнюю историю кировского телевидения. Об уникальном оборудовании для сохранения наследия эпохи кино и редких кадрах хроники расскажет Алексей Фоминых.Этот высокохудожественный сервиз из серебра - клад купцов Вахрушевых, найденный в Боровице при проведении земляных работ в 1990 году. Оператор кировского телевидения запечатлел момент, когда сотрудники музея описывают и атрибутируют предметы клада. Кинопленка из архива ГТРК «Вятка» тоже настоящее сокровище - сохранившее для нас этот интересный момент.В кинохранилище нашей телекомпании тысячи подобных сюжетов. Каждый рассказывает о важном эпизоде из богатой истории нашего региона. На сегодня уже проведена большая работа по оцифровке и реставрации практически всего архива кинопленки.Шестьдесят лет назад производство даже небольшого сюжета требовало много времени и опыта. Первоначально кинопленку проявляли в бочках, уже позже появилась проявочная машина. Монтажницам приходилось вручную сначала резать пленку, а потом склеивать ее по кадрам. Сегодня процесс оцифровки сохранил многие технологические тонкости прошлого. Спасение километров ценнейших материалов - заслуга Галины Дмитриевны Шумской. За монтажным столиком она проработала более пятидесяти лет. К кинопленке - материалу хрупкому - требуется особый подход.Людмила Серафимовна Пермякова всю свою профессиональную деятельность посвятила документальному кино. Сейчас ее главная задача - сохранение богатого наследия кировской студии телевидения. Даже зарядить пленку в аппарат - целая наука. У профессионала на это уходит около трех минут. Человеку, не знакомому с технологией, просто не разобраться в этих лабиринтах лентопротяжного механизма. Благодаря кропотливой, профессиональной работе не километры, а уже гигабайты оцифрованной пленки доступны для использования в программах и передачах ГТРК «Вятка».В фильмохранилище государственной телерадиокомпании "Вятка" хранится кинолетопись истории вятского края и всей страны с начала 20 века. На плёнке годы творческих усилий большого коллектива это - циклы передач о людях, предприятиях, хозяйствах и культуре. Кировская студия фильмопроизводства была одной из лучших в стране. Более двух сотен документальных лент, тысячи сюжетов и киноочерков хранятся в специальных металлических, герметичных банках.Новости снятые кинооператорами кировского телевидения в течение шестидесяти лет и сохраненные в архиве ГТРК «Вятка», сегодня стали уже кинохроникой и ценным историческим источником информации для историков. Как выглядел наш город десятилетия назад, как возводились его достопримечательности и важные объекты инфраструктуры, все это есть на кинопленке, которая в 21 веке усилиями специалистов высокого класса, хранителей и реставраторов перешла в другое измерение - цифровое.В течение всего года, в программе «Вести. Киров» мы демонстрировали в рамках юбилейной рубрики, фрагменты этого уникального кинофонда.Каждый зритель программы "Вести. Киров" увидел и вспомнил моменты своего детства или юности. Знакомые места любимого города. Известных людей и знаменательные события - все это благодаря тщательно сохраненному наследию старейшей телекомпании нашего региона.