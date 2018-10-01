К 60-летию ГТРК: Сокровища киноархива
Этот высокохудожественный сервиз из серебра - клад купцов Вахрушевых, найденный в Боровице при проведении земляных работ в 1990 году. Оператор кировского телевидения запечатлел момент, когда сотрудники музея описывают и атрибутируют предметы клада. Кинопленка из архива ГТРК «Вятка» тоже настоящее сокровище - сохранившее для нас этот интересный момент.
В кинохранилище нашей телекомпании тысячи подобных сюжетов. Каждый рассказывает о важном эпизоде из богатой истории нашего региона. На сегодня уже проведена большая работа по оцифровке и реставрации практически всего архива кинопленки.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА»:
ГАЛИНА ШУМСКАЯ, ВЕТЕРАН ГТРК «ВЯТКА»:
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА»:
«Подготовка пленки к оцифровке работа штучная! Прежде всего, пленку необходимо просмотреть и отреставрировать. Поверхность пленки тщательно прочищается, удаляется пыль. Смотрят, нет ли разрывов. Если пленка порвалась, то ее тщательно склеивают с использованием монтажного пресса. Все оборудование, несмотря на то, что ему десятки лет, до сих пор работает безотказно!».
В фильмохранилище государственной телерадиокомпании "Вятка" хранится кинолетопись истории вятского края и всей страны с начала 20 века. На плёнке годы творческих усилий большого коллектива это - циклы передач о людях, предприятиях, хозяйствах и культуре. Кировская студия фильмопроизводства была одной из лучших в стране. Более двух сотен документальных лент, тысячи сюжетов и киноочерков хранятся в специальных металлических, герметичных банках.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА»:
«Вот недавно оцифрованные кинопленки. Что в этой коробке? – Танцевальный коллектив «Дымка» готовится к поездке в Париж. Давайте, посмотрим!».
- Дымка приглашена на гастроли во Францию. И зазвучит в Париже «Вятская хороводная»! Кудри вьются до лица-люблю Ваню-молодца. Он по горенке похаживает!».
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА»:
«В 1981 году кировское телевидение стало полностью цветным! И вот на этой кинопленке изображено историческое событие для нашего города – открытие троллейбусного движения по проспекту Строителей!».
Новости снятые кинооператорами кировского телевидения в течение шестидесяти лет и сохраненные в архиве ГТРК «Вятка», сегодня стали уже кинохроникой и ценным историческим источником информации для историков. Как выглядел наш город десятилетия назад, как возводились его достопримечательности и важные объекты инфраструктуры, все это есть на кинопленке, которая в 21 веке усилиями специалистов высокого класса, хранителей и реставраторов перешла в другое измерение - цифровое.
В течение всего года, в программе «Вести. Киров» мы демонстрировали в рамках юбилейной рубрики, фрагменты этого уникального кинофонда.
Каждый зритель программы "Вести. Киров" увидел и вспомнил моменты своего детства или юности. Знакомые места любимого города. Известных людей и знаменательные события - все это благодаря тщательно сохраненному наследию старейшей телекомпании нашего региона.
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