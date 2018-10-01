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Новости / Общество

К 60-летию ГТРК: Сокровища киноархива

Сегодня, 15:07 | Просмотров: 88 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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В юбилейный год для телекомпании ГТРК «Вятка» продолжается работа по реставрации и оцифровке уникального киноархива сформировавшегося за шестидесятилетнюю историю кировского телевидения. Об уникальном оборудовании для сохранения наследия эпохи кино и редких кадрах хроники расскажет Алексей Фоминых.

Этот высокохудожественный сервиз из серебра - клад купцов Вахрушевых, найденный в Боровице при проведении земляных работ в 1990 году. Оператор кировского телевидения запечатлел момент, когда сотрудники музея описывают и атрибутируют предметы клада. Кинопленка из архива ГТРК «Вятка» тоже настоящее сокровище - сохранившее для нас этот интересный момент.

В кинохранилище нашей телекомпании тысячи подобных сюжетов. Каждый рассказывает о важном эпизоде из богатой истории нашего региона. На сегодня уже проведена большая работа по оцифровке и реставрации практически всего архива кинопленки.

К 60-летию ГТРК: Сокровища киноархиваАЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА»:
«Уникальное оборудование! Подобных кинопроекционных аппаратов сохранилось всего несколько в России. Кинопленка проецируется не на экран, а сразу в видеокамеру. Изображение поступает в компьютер и сохраняется уже в виде файла!».
 
 
Шестьдесят лет назад производство даже небольшого сюжета требовало много времени и опыта. Первоначально кинопленку проявляли в бочках, уже позже появилась проявочная машина. Монтажницам приходилось вручную сначала резать пленку, а потом склеивать ее по кадрам. Сегодня процесс оцифровки сохранил многие технологические тонкости прошлого. Спасение километров ценнейших материалов - заслуга Галины Дмитриевны Шумской. За монтажным столиком она проработала более пятидесяти лет. К кинопленке - материалу хрупкому - требуется особый подход.

К 60-летию ГТРК: Сокровища киноархиваГАЛИНА ШУМСКАЯ, ВЕТЕРАН ГТРК «ВЯТКА»:
«Она конечно уже и усыхает, и склейки уже приходят в негодность. Поэтому приходится здесь все переделывать, протирать, синхронизировать и передавать Людмиле Серафимовне».
 
 
Людмила Серафимовна Пермякова всю свою профессиональную деятельность посвятила документальному кино. Сейчас ее главная задача - сохранение богатого наследия кировской студии телевидения. Даже зарядить пленку в аппарат - целая наука. У профессионала на это уходит около трех минут. Человеку, не знакомому с технологией, просто не разобраться в этих лабиринтах лентопротяжного механизма. Благодаря кропотливой, профессиональной работе не километры, а уже гигабайты оцифрованной пленки доступны для использования в программах и передачах ГТРК «Вятка».

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА»:
«Подготовка пленки к оцифровке работа штучная! Прежде всего, пленку необходимо просмотреть и отреставрировать. Поверхность пленки тщательно прочищается, удаляется пыль. Смотрят, нет ли разрывов. Если пленка порвалась, то ее тщательно склеивают с использованием монтажного пресса. Все оборудование, несмотря на то, что ему десятки лет, до сих пор работает безотказно!».

В фильмохранилище государственной телерадиокомпании "Вятка" хранится кинолетопись истории вятского края и всей страны с начала 20 века. На плёнке годы творческих усилий большого коллектива это - циклы передач о людях, предприятиях, хозяйствах и культуре. Кировская студия фильмопроизводства была одной из лучших в стране. Более двух сотен документальных лент, тысячи сюжетов и киноочерков хранятся в специальных металлических, герметичных банках.

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА»:
«Вот недавно оцифрованные кинопленки. Что в этой коробке? – Танцевальный коллектив «Дымка» готовится к поездке в Париж. Давайте, посмотрим!».

- Дымка приглашена на гастроли во Францию. И зазвучит в Париже «Вятская хороводная»!  Кудри вьются до лица-люблю Ваню-молодца. Он по горенке похаживает!».

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА»:
«В 1981 году кировское телевидение стало полностью цветным! И вот на этой кинопленке изображено историческое событие для нашего города – открытие троллейбусного движения по проспекту Строителей!».

Новости снятые кинооператорами кировского телевидения в течение шестидесяти лет и сохраненные в архиве ГТРК «Вятка», сегодня стали уже кинохроникой и ценным историческим источником информации для историков. Как выглядел наш город десятилетия назад, как возводились его достопримечательности и важные объекты инфраструктуры, все это есть на кинопленке, которая в 21 веке усилиями специалистов высокого класса, хранителей и реставраторов перешла в другое измерение - цифровое.

В течение всего года, в программе «Вести. Киров» мы демонстрировали в рамках юбилейной рубрики, фрагменты этого уникального кинофонда.
Каждый зритель программы "Вести. Киров" увидел и вспомнил моменты своего детства или юности. Знакомые места любимого города. Известных людей и знаменательные события - все это благодаря тщательно сохраненному наследию старейшей телекомпании нашего региона.


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