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«Нет боязни, что ты будешь наказан за то, что ты сделал не правильно».

«Для того, чтобы мы эту систему каким-то образом изменили, нам надо измениться и самим. Чтобы наше мышление было совершенно другое, мы должны соблюдать правила дорожного движения, мы должны не оставлять машины в тех местах, где их нельзя оставлять. А не так, что бросить прямо на пешеходном переходе».

С наступлением зимы остро встает проблема парковок. Областной центр бывает настолько перегружен транспортом, что на некоторых улицах не только невозможно припарковаться - по ним трудно проехать.Поскольку число автомобилистов растет, то ситуация с парковками с каждым годом только усугубляется. В привычном понимании слова парковка понимается определенное место, иногда с разметкой, иногда выделенное знаком на котором можно оставить автомобиль. Но зачастую на улицах областного центра паркуют машины по принципу "как получится", иногда даже с нарушением правил дорожного движения.Нехватка парковочных мест во дворах порождает стихийные стоянки на проезжей части. Некоторые оставляют свои авто на всю зиму и около них вырастают горы снега. Спецтехника в таких местах снег убирает не полностью, дорога сужается. И как следствие, в таких местах движение транспорта затруднено.Одним словом, транспортную систему в городе необходимо решать комплексно.В текущем году одной из составляющих проекта "Безопасные и качественные дороги" является разработка комплексной схемы организации дорожного движения. Одно из направлений этой схемы развитие парковочного пространства.Добавим, что принят федеральный закон об организации дорожного движения и одной из обязанности органов местного самоуправления будет создание и ведение реестра парковочных мест на территории муниципального образования.