С наступлением зимы остро встает проблема парковок. Областной центр бывает настолько перегружен транспортом, что на некоторых улицах не только невозможно припарковаться - по ним трудно проехать.
Поскольку число автомобилистов растет, то ситуация с парковками с каждым годом только усугубляется. В привычном понимании слова парковка понимается определенное место, иногда с разметкой, иногда выделенное знаком на котором можно оставить автомобиль. Но зачастую на улицах областного центра паркуют машины по принципу "как получится", иногда даже с нарушением правил дорожного движения.
ИГОРЬ ПАНКРАТОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нет боязни, что ты будешь наказан за то, что ты сделал не правильно».
Нехватка парковочных мест во дворах порождает стихийные стоянки на проезжей части. Некоторые оставляют свои авто на всю зиму и около них вырастают горы снега. Спецтехника в таких местах снег убирает не полностью, дорога сужается. И как следствие, в таких местах движение транспорта затруднено.
ИГОРЬ ПАНКРАТОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для того, чтобы мы эту систему каким-то образом изменили, нам надо измениться и самим. Чтобы наше мышление было совершенно другое, мы должны соблюдать правила дорожного движения, мы должны не оставлять машины в тех местах, где их нельзя оставлять. А не так, что бросить прямо на пешеходном переходе».
Одним словом, транспортную систему в городе необходимо решать комплексно.
В текущем году одной из составляющих проекта "Безопасные и качественные дороги" является разработка комплексной схемы организации дорожного движения. Одно из направлений этой схемы развитие парковочного пространства. ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:«По факту будет зафиксировано то парковочное пространство, которое в городе есть. Будет проанализировано фактическое состояние и будет определен перечень мероприятий по развитию именно парковочного пространства».
Добавим, что принят федеральный закон об организации дорожного движения и одной из обязанности органов местного самоуправления будет создание и ведение реестра парковочных мест на территории муниципального образования.
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