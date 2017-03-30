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Новости / Общество

Выставка "Под грохот сотен батарей" в музее воинской славы

29 ноября 2018 17:55 | Просмотров: 151 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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"Под грохот сотен батарей" так называется выставка, которая открылась в музее воинской славы и посвящена она артиллерии и ракетным войскам.

Трудно переоценить роль артиллерии и ракетных войск в обеспечении обороноспособности страны. Отечественная военная история полна примеров героизма, мужества и самоотверженности, проявленных артиллеристами и ракетчиками. Артиллерия вносила решающий вклад в достижение общей победы буквально во всех войнах и сражениях. В 1940 году артиллерию назвали «богом войны», и это предназначение она оправдала на полях сражений в ходе Великой Отечественной войны.

Выставка "Под грохот сотен батарей" в музее воинской славыДЕНИС ГРИШИН, ЭКСКУРСОВОД:
«Мы гордимся тем, что мы собрали комплексы посвященные людям. Это наши герои, которые служили в артиллерийских частях, герои ВОВ. У нас будут представлены личные вещи Ивана Костина, командира самоходного полка, погибшего в 45 году под Берлином. Полных кавалеров ордена Славы - Зорина и Морозова».

На выставке представлены уникальные материалы, подтверждающие постоянную боевую готовность Мелитопольской Краснознаменной ракетной дивизии, которая дислоцируется в поселке Юрья. Это большой спектр макетов боевой артиллерийской и зенитно-ракетной техники. Также на экспозиции представлен небольшой уголок, посвященный одному из первых командиров ракетных полков Юрьянской дивизии.

Выставка "Под грохот сотен батарей" в музее воинской славыАЛЕКСАНДР БУШМАКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одна из экспозиций посвящена полковнику Аношко, которому 15 августа этого года исполнилось 100 лет, он здравствует, жив, здоров, в светлой памяти».

Экспозиция дополняется рассказом и материалами о еще одной героической странице в истории Вооруженных сил нашей Родины, когда 1 мая 1960 года в небе над Свердловском советские ракетчики сбили американский самолет-шпион, пилотируемый летчиком Пауэрсом. Это сделали воины Уральского военного округа, к которому относилась и Кировская область. Выставка ориентирована на посетителей разных возрастных групп, будет сопровождаться встречами с ветеранами и демонстрацией документальных фильмов.


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