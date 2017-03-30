Выставка "Под грохот сотен батарей" в музее воинской славы

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"Под грохот сотен батарей" так называется выставка, которая открылась в музее воинской славы и посвящена она артиллерии и ракетным войскам.Трудно переоценить роль артиллерии и ракетных войск в обеспечении обороноспособности страны. Отечественная военная история полна примеров героизма, мужества и самоотверженности, проявленных артиллеристами и ракетчиками. Артиллерия вносила решающий вклад в достижение общей победы буквально во всех войнах и сражениях. В 1940 году артиллерию назвали «богом войны», и это предназначение она оправдала на полях сражений в ходе Великой Отечественной войны.На выставке представлены уникальные материалы, подтверждающие постоянную боевую готовность Мелитопольской Краснознаменной ракетной дивизии, которая дислоцируется в поселке Юрья. Это большой спектр макетов боевой артиллерийской и зенитно-ракетной техники. Также на экспозиции представлен небольшой уголок, посвященный одному из первых командиров ракетных полков Юрьянской дивизии.Экспозиция дополняется рассказом и материалами о еще одной героической странице в истории Вооруженных сил нашей Родины, когда 1 мая 1960 года в небе над Свердловском советские ракетчики сбили американский самолет-шпион, пилотируемый летчиком Пауэрсом. Это сделали воины Уральского военного округа, к которому относилась и Кировская область. Выставка ориентирована на посетителей разных возрастных групп, будет сопровождаться встречами с ветеранами и демонстрацией документальных фильмов.