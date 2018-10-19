Владимир Быков организовал экскурсию для первоклашек в космоцентр
- Привет.
- Одну секундочку, смотрите на экран.
- Хе-хе.
С роботом ребята быстро подружились. Однако надолго с ним не остались. Первоклашек приглашают поучаствовать в экспериментах. Здесь же, малышам рассказали много всего интересного о нашей планете и, конечно же, космосе.
- Почему у нас происходит времен года? Во-первых, планета вращается вокруг солнца. Во-вторых, смотрите на положение нашей земли. Видите? Она наклонена.
Интересную экскурсию ребятам организовал председатель законодательного собрания Кировской области. Первый "Б" 26-й школы - это подшефный класс Владимира Быкова.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что вот такие встречи они помогают этим ребятам узнать гораздо больше, чем они могли бы узнать в школе. Потому что в этом прекрасном космическом центре, который создан по инициативе и благодаря помощи Виктора Петровича Савиных, наши дети могут общаться, могут видеть то, что происходит во вселенной».
Действительно, здесь много дополнительного материала, говорит классный руководитель первого "Б". Причем преподносятся знания в очень интересной форме. Это не просто урок, а почти игра. Такой подход к образованию интересен детям.
ВИКТОРИЯ САЛЫНОВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 1 "Б" ШКОЛЫ №26:
«Программа ребятам безумно нравится. Нравится наблюдать за процессами, явлениями, которые им показывают. Фильм посмотрели, очень интересный».
И не один фильм, а целых два. Причем ребятам пришлось смотреть лежа. Это необычно, и очень удобно. После сеанса ребята не могли скрыть своих эмоций от посещения кировского детского космического центра.
МАША КРИЧУН:
«Мы сегодня узнали, что звезды могут быть разными, и в планетарии много чего интересного было. Эксперименты классные были! Мне понравились. Просто я очень люблю эксперименты».
ЛИЛЯ ПАЛКИНА:
«Планеты - это не просто шары. Они хранят тайны. Понравился робот. Очень классный. Еще мне понравился планетарий, там планеты понравились, созвездия».
Председатель заксобрания своему подшефному классу устраивает сюрпризы не в первый раз. Ранее ребята ходили в театр кукол. В будущем первоклашки хотели бы побывать еще в некоторых местах.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы спрашиваем ребят. Ребята высказывают свои предложения. Мы их выполняем. Поэтому следующее после нового года у нас посещение пожарной части».
Владимир Быков и сотрудники центра на память подарили небольшой сувенир с изображением космонавта.
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