Владимир Быков организовал экскурсию для первоклашек в космоцентр

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Школьники ощутили себя первооткрывателями, посетив детский космический центр. Экскурсию для первоклашек из 26-й школы организовал председатель заксобрания Кировской области.Вселенная огромна. Она живая и интересная. Многие из участников экскурсии еще никогда не были в кировском детском космическом центре. Знакомство начинается прямо рядом с раздевалкой. Первоклашек встречает робот, с которым можно побеседовать.С роботом ребята быстро подружились. Однако надолго с ним не остались. Первоклашек приглашают поучаствовать в экспериментах. Здесь же, малышам рассказали много всего интересного о нашей планете и, конечно же, космосе.Интересную экскурсию ребятам организовал председатель законодательного собрания Кировской области. Первый "Б" 26-й школы - это подшефный класс Владимира Быкова.Действительно, здесь много дополнительного материала, говорит классный руководитель первого "Б". Причем преподносятся знания в очень интересной форме. Это не просто урок, а почти игра. Такой подход к образованию интересен детям.И не один фильм, а целых два. Причем ребятам пришлось смотреть лежа. Это необычно, и очень удобно. После сеанса ребята не могли скрыть своих эмоций от посещения кировского детского космического центра.Председатель заксобрания своему подшефному классу устраивает сюрпризы не в первый раз. Ранее ребята ходили в театр кукол. В будущем первоклашки хотели бы побывать еще в некоторых местах.Владимир Быков и сотрудники центра на память подарили небольшой сувенир с изображением космонавта.