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Новости / Общество

Владимир Быков организовал экскурсию для первоклашек в космоцентр

29 ноября 2018 20:45 | Просмотров: 188 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Школьники ощутили себя первооткрывателями, посетив детский космический центр. Экскурсию для первоклашек из 26-й школы организовал председатель заксобрания Кировской области.
 
 
Вселенная огромна. Она живая и интересная. Многие из участников экскурсии еще никогда не были в кировском детском космическом центре. Знакомство начинается прямо рядом с раздевалкой. Первоклашек встречает робот, с которым можно побеседовать.

- Привет.
- Одну секундочку, смотрите на экран.
- Хе-хе.

С роботом ребята быстро подружились. Однако надолго с ним не остались. Первоклашек приглашают поучаствовать в экспериментах. Здесь же, малышам рассказали много всего интересного о нашей планете и, конечно же, космосе.

- Почему у нас происходит времен года? Во-первых, планета вращается вокруг солнца. Во-вторых, смотрите на положение нашей земли. Видите? Она наклонена.

Интересную экскурсию ребятам организовал председатель законодательного собрания Кировской области. Первый "Б" 26-й школы - это подшефный класс Владимира Быкова.

Владимир Быков организовал экскурсию для первоклашек в космоцентрВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что вот такие встречи они помогают этим ребятам узнать гораздо больше, чем они могли бы узнать в школе. Потому что в этом прекрасном космическом центре, который создан по инициативе и благодаря помощи Виктора Петровича Савиных, наши дети могут общаться, могут видеть то, что происходит во вселенной».

Действительно, здесь много дополнительного материала, говорит классный руководитель первого "Б". Причем преподносятся знания в очень интересной форме. Это не просто урок, а почти игра. Такой подход к образованию интересен детям.

Владимир Быков организовал экскурсию для первоклашек в космоцентрВИКТОРИЯ САЛЫНОВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 1 "Б" ШКОЛЫ №26:
«Программа ребятам безумно нравится. Нравится наблюдать за процессами, явлениями, которые им показывают. Фильм посмотрели, очень интересный».

И не один фильм, а целых два. Причем ребятам пришлось смотреть лежа. Это необычно, и очень удобно. После сеанса ребята не могли скрыть своих эмоций от посещения кировского детского космического центра.

Владимир Быков организовал экскурсию для первоклашек в космоцентрМАША КРИЧУН:
«Мы сегодня узнали, что звезды могут быть разными, и в планетарии много чего интересного было. Эксперименты классные были! Мне понравились. Просто я очень люблю эксперименты».

Владимир Быков организовал экскурсию для первоклашек в космоцентрЛИЛЯ ПАЛКИНА:
«Планеты - это не просто шары. Они хранят тайны. Понравился робот. Очень классный. Еще мне понравился планетарий, там планеты понравились, созвездия».

Председатель заксобрания своему подшефному классу устраивает сюрпризы не в первый раз. Ранее ребята ходили в театр кукол. В будущем первоклашки хотели бы побывать еще в некоторых местах.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы спрашиваем ребят. Ребята высказывают свои предложения. Мы их выполняем. Поэтому следующее после нового года у нас посещение пожарной части».

Владимир Быков и сотрудники центра на память подарили небольшой сувенир с изображением космонавта.


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