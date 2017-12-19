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Игорь Васильев с рабочей поездкой посетил Юрьянский район

Вчера, 10:45 | Просмотров: 167 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Перспективы развития фермерских хозяйств, решение насущных социальных проблем и знакомство с новым производством. Игорь Васильев с рабочей поездкой посетил Юрьянский район.

Сергей Иванов показывает продукцию собственного производства. Это мягкие, полутвердые и твердые сорта сыров. Предприниматель на средства областного гранта создал и развивает семейную животноводческую ферму. В рамках проекта запущен в работу модульный молочный завод. Реализует продукт фермер, в основном, выезжая на ярмарки.

Игорь Васильев с рабочей поездкой посетил Юрьянский район СЕРГЕЙ ИВАНОВ, ФЕРМЕР:
«Ну мы пробовали и в фермерские магазины. Но они у нас как-то не развиты. Были попытки их открыть, но они как-то потом затухали».

Правительство готово пойти навстречу областным сельхоз товаропроизводителям и предоставлять им более широкие возможности для продвижения на рынок своей продукции. Развивать, но уже в плане туризма, следует и жемчужину Вятского края. Село Великорецкое. Об этом глава региона сказал на встрече с главой района и с населением. Диалог в зале администрации коснулся разных тем. Дороги, ЖКХ, образование. К примеру, здешний центр детского творчества ищет варианты для переезда из старого здания.

Игорь Васильев с рабочей поездкой посетил Юрьянский район ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Строим школу огромную на 1000 мест, в которой дети занимаются с 9 до 12 в первую смену. Нам нужно делать культурно-образовательные центры. На эту тему разговаривал с президентом. Я вопрос поднял, он поддержал. Поручение есть соответствующее».

В ходе поездки губернатор посетил градообразующее предприятие поселка Мурыгино. Благодаря областным властям и новому собственнику, после простоя бумажная фабрика вновь начала выпуск продукции, запущено три бумагоделательные машины, около 400 работников смогли вернуться на свои рабочие места. Более того, из отходов производства здесь начали делать полимер песчаную плитку для пешеходных дорожек.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Надо посмотреть насколько она по цене конкурентоспособна с плиткой и скорость укладки и площадь. Судя по размерам она приличная. Две плитки это 1 квадратный метр. Здорово и плюс это утилизация отходов».
 
С приобретением дополнительного оборудования в цех на производство плитки планируется перерабатывать в сутки до 5 тонн отходов.


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