Сельхозпредприятия города Кирова перешли на зимний режим. Есть мнение, что после посевной у аграриев практически нет работы.
На улице лежит снег, а здесь работа идет полным ходом. Урожай этого года обрабатывается, фасуется. В производственном цехе поддерживается постоянная температура, чтобы и плоды не испортились, и людям было комфортно.
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ АГРОХОЛДИНГА:
«Мы находимся в овощехранилище. Сейчас происходит процесс подготовки, сортировки, фасовки овощей для реализации в нашем регионе и другие области».
Зима - время больших строек. "Красногорский" строит уникальную для Кировской области навозоудалительную станцию. Подобных сооружений во всей стране менее десятка. Две огромных лагуны позволят аграриям не только сэкономить на удобрениях, но и улучшат экологическую ситуацию.
ВЛАДИМИР ГОМАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГРОХОЛДИНГА:
«Данные лагуны будут закрытого типа. Укладывается пленка на дно. Сверху будет укладываться дополнительно пленка, которая будет покрывать данную лагуну сверху, тем самым площадь испарения сероводорода, аммиака сократиться в разы».
Навозоудалительная станция должна начать полноценную работу уже в июле следующего года. Давно не секрет, что большую часть своей прибыли вятские сельхозпредприятия получают от животноводства. В экономике промышленного города Кирова сельское хозяйство занимает далеко не последнее место. Такие предприятия обеспечивают работой более двух тысяч горожан и приносят солидный доход бюджету.
ИГОРЬ УСТЮГОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Среди всех сельхозпредприятий области доля выручки от реализации продукции наших предприятий составляет более десяти процентов. Очень большая. Предприятия крупные. Стабильно работающие. В настоящий момент сельхозпредприятия заняты содержанием животных. Т.е. работы на фермах».
Добавим, сельхозпредприятия областного центра в этом году собрали большой урожай. По некоторым культурам он почти в два раза больше, чем прошлогодний.
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