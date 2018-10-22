В Кирове больше не будут строить подземные переходы.
Об этом сообщил глава администрации г. Кирова Илья Шульгин.
Напомним, последний подземный переход в областном центре был построен в 2012 году.
По словам Ильи Шульгина, мировой опыт показывает, что "ни подземные, ни надземные переходы не повышают уровень безопасности дорожного движения. Но вместе с тем они ограничивают передвижение пешеходов и прежде всего маломобильных групп. И это не только инвалиды, но и мамы с колясками, люди преклонного возраста, маленькие дети, люди с различными заболеваниями, при которых преодолевать лестничные марши затруднительно.
По мнению сити-менеджера, безопасность дорожного движения может и должна быть обеспечена другими способами и средствами, которых на сегодня огромное множество.
- В практике российских городов уже наработаны эффективные «плоскостные» решения организации дорожного движения, позволяющие успокаивать и упорядочивать автомобильные потоки и создавать максимально безопасные условия для пешеходов, - подчеркнул сити-менеджер. - Будем внедрять их на территории Кирова.
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