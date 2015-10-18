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В Слободском на Свято-Духовской собор установили главный крест на купол.

Сегодня, 12:30 | Просмотров: 64 | Версия для печати
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30 ноября 2018 года в городе Слободском на золоченый главный купол был установлен крест.
 
Напомним, остальные четыре купола с крестами были освящены митрополитом Марком и торжественно воздвигнуты на Свято-Духовской храм города Слободского 20 марта 2016 года.
 
Новые крест и купол так же, как и предыдущие, изготовлены специально по заказу прихода из нержавеющего нитротитана.
 
Свято-Духовской собор в редком для Вятской земли русско-византийском стиле был сооружен в 1861-1865 гг. купцом В.В. Александровым. Это один из самых больших храмов Вятской Епархии и настоящая архитектурная жемчужина.
 
Боковые приделы храма освящены в честь Василия Парийского и Марии Магдалины, Образа Богоматери «Скоропослушница» и Тихона Задонского.
 
В советское время храм был разорен и закрыт в 1933 году. После была сломана колокольня, и долгие годы в соборе размещалась меховая фабрика.
 
В 2000-х храм вернули верующим.
 
фото: вятская-епархия.рф
 
 
В Слободском на Свято-Духовской собор установили главный крест на купол. В Слободском на Свято-Духовской собор установили главный крест на купол. В Слободском на Свято-Духовской собор установили главный крест на купол. В Слободском на Свято-Духовской собор установили главный крест на купол. В Слободском на Свято-Духовской собор установили главный крест на купол.


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