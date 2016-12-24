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Новости / Общество

В Кировской области ожидается полярное сияние.

Сегодня, 13:32 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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Полярное сияние возникнет в результате солнечного ветра от вновь возвратившейся корональной дыры на Солнце.
 
При условии отсутствия облачности наиболее благоприятные наблюдения возможного сияния будут складываться для жителей северных районов Кировской области.
 
По информации паблика meteokirov, на севере скорее всего будет видна статичная дуга сияния над горизонтом высотой до 10°.
 
В Кировской области ожидается полярное сияние.А накануне кировчане наблюдали еще одно красивое атмосферное явление - световой столб.
 
Это один из самых частых видов гало.
 
А с 1 декабря на нашем небосклоне станет видимой комета 46P/Wirtanen.
 
16 декабря комета пролетит мимо Земли и будет выглядеть как тусклая и "пухлая" звезда в созвездии Тельца.
 
по информации vk.com/meteokirov


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