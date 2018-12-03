Поисковые отряды Кировской области подвели итоги работы за год

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На базе Регионального центра военно-патриотического воспитания Кировской области прошел ежегодный Слет поисковых отрядов Кировской области. Каждый отряд продемонстрировал результаты своей работы, а также смог пообщаться и обменяться опытом.По окончании войны сотни тысяч защитников нашей Родины остались лежать непогребенными на местах боев: в окопах, траншеях, воронках. Каждый год сотни поисковиков-добровольцев едут в леса, на места сражений, где погибли наши отцы, деды и прадеды. Сегодня в области работает 25 поисковых отрядов, которые объединяют более пятисот человек.На слете для руководителей поисковых отрядов прошел круглый стол, на котором были подведены итоги работы. Также в ходе рабочей встречи были подняты проблемные вопросы и перспективы развития поискового движения в регионе.Пока командиры решали дела насущные члены поисковых отрядов участвовали в квесте "Сталинградская битва". Ребята знакомились с историческими датами, узнавали героев Сталинградской битвы.Также на слете работала выставка, на которой были представлены находки времен великой отечественной войны, а также копии вооружения солдат и командиров Красной армии.