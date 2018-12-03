Поисковые отряды Кировской области подвели итоги работы за год
По окончании войны сотни тысяч защитников нашей Родины остались лежать непогребенными на местах боев: в окопах, траншеях, воронках. Каждый год сотни поисковиков-добровольцев едут в леса, на места сражений, где погибли наши отцы, деды и прадеды. Сегодня в области работает 25 поисковых отрядов, которые объединяют более пятисот человек.
АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всего на слете собралось 13 поисковых отрядов и 115 человек. Большинство отрядов вынужденно не смогли приехать, либо удалены очень далеко. География охвата, где у нас есть поисковые отряды это вся область».
На слете для руководителей поисковых отрядов прошел круглый стол, на котором были подведены итоги работы. Также в ходе рабочей встречи были подняты проблемные вопросы и перспективы развития поискового движения в регионе.
АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня мы здесь встретились не только с руководителями поисковых отрядов, но и с представителями органов власти. Соответственно здесь мы должны поделиться тем, что у нас происходит, какие проблемы существуют и сформировать ориентиры на решение этих проблем».
Пока командиры решали дела насущные члены поисковых отрядов участвовали в квесте "Сталинградская битва". Ребята знакомились с историческими датами, узнавали героев Сталинградской битвы.
ВЯЧЕСЛАВ ИВШИН, ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ "ПОСТ" Г.НОЛИНСК:
«По средствам этого квеста я узнал много известных людей, которые во время ВОВ сражались в сталинградской битве. Они были снайперы и разведчики».
Также на слете работала выставка, на которой были представлены находки времен великой отечественной войны, а также копии вооружения солдат и командиров Красной армии.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
25.10.2014