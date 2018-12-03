В регионах прошли недели приемов граждан

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В канун дня рождения партии "Единая Россия" во всех регионах прошли недели приемов граждан. С какими проблемами чаще всего обращаются жители Кировской области?В течение семи дней жители Кировской области могли обратиться в Региональную общественную приемную партии "Единая Россия". Работали так же местные общественные приемные - дополнительно по всей области было открыто 225 площадок. Всего удалось принять более тысячи человек.В Кировской области неделя приемов граждан проходила, в том числе, с участием депутатов Кировской городской думы, законодательного собрания, депутатов Государственной думы.Всего за девять месяцев текущего года поступило более двух тысяч обращений, каждое третье было решено положительно.