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В регионах прошли недели приемов граждан

Сегодня, 12:03 | Просмотров: 82 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В канун дня рождения партии "Единая Россия" во всех регионах прошли недели приемов граждан. С какими проблемами чаще всего обращаются жители Кировской области?

В течение семи дней жители Кировской области могли обратиться в Региональную общественную приемную партии "Единая Россия". Работали так же местные общественные приемные - дополнительно по всей области было открыто 225 площадок. Всего удалось принять более тысячи человек.

В регионах прошли недели приемов гражданВЛАДИМИР БЫКОВ, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все, что беспокоит людей - мы все эти вопросы разбираем. На сегодняшний день много вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству. Наступает зима - есть вопросы по прохождению отопительного сезона. У нас в области пока больших нарушений и нареканий нет».

В Кировской области неделя приемов граждан проходила, в том числе, с участием депутатов Кировской городской думы, законодательного собрания, депутатов Государственной думы.

В регионах прошли недели приемов гражданРАХИМ АЗИМОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ, ЧЛЕН ФРАКЦИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
«У нас принцип, что слова не расходятся с делом. Сказали - мы делаем. По мере возможности мы решаем все вопросы, которые поднимают жители. Совместными усилиями правительства области, губернатора. У нас единая команда. Все делается, чтобы люди не были разочарованы в своем выборе».

Всего за девять месяцев текущего года поступило более двух тысяч обращений, каждое третье было решено положительно.


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