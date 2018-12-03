В регионах прошли недели приемов граждан
В течение семи дней жители Кировской области могли обратиться в Региональную общественную приемную партии "Единая Россия". Работали так же местные общественные приемные - дополнительно по всей области было открыто 225 площадок. Всего удалось принять более тысячи человек.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все, что беспокоит людей - мы все эти вопросы разбираем. На сегодняшний день много вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству. Наступает зима - есть вопросы по прохождению отопительного сезона. У нас в области пока больших нарушений и нареканий нет».
В Кировской области неделя приемов граждан проходила, в том числе, с участием депутатов Кировской городской думы, законодательного собрания, депутатов Государственной думы.
РАХИМ АЗИМОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ, ЧЛЕН ФРАКЦИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
«У нас принцип, что слова не расходятся с делом. Сказали - мы делаем. По мере возможности мы решаем все вопросы, которые поднимают жители. Совместными усилиями правительства области, губернатора. У нас единая команда. Все делается, чтобы люди не были разочарованы в своем выборе».
Всего за девять месяцев текущего года поступило более двух тысяч обращений, каждое третье было решено положительно.
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