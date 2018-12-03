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В Кирове прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом

Вчера, 15:35 | Просмотров: 149 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кирове прошла ежегодная городская акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, - "Я выбираю жизнь". Она включала в себя образовательные площадки и новые формы досуга.

Площадка, которая способствует пониманию ценности здорового образа жизни, развивает коммуникативные способности и показывает - интересное времяпрепровождение - это круто. Кажется, здесь есть все и на любой вкус - игры, танцы, логические задания, возможность проявиться себя.

В Кирове прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДомАЛЕКСАНДРА ПЛОСКОНОСОВА, КУРАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ:
«Сегодняшнее мероприятие у нас традиционное городское у нас проходит каждый год более 10 лет. "Я выбираю жизнь". Суть в том, что мы пытаемся приучить ребят к здоровому образу жизни и классным новым видам досуга и показываем им это на наших площадках образовательных».
 
 
Я выбираю жизнь - здесь девиз каждого. Кирилл Толстухин сегодня отвечает за образовательную секцию "Ты решаешь" - о добровольчестве, как интересной и важной форме деятельности современной молодежи.

В Кирове прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДомКИРИЛЛ ТОЛСТУХИН, ЧЛЕН "РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ":
«Это большая программа ассоциации волонтёрских центров, которая работает по направлению добровольчества. Это создание школьных добровольческих отрядов, которые будут работать по всей России, и помогать школьникам - волонтёрам, создавать, реализовывать и проектировать свою волонтёрскую деятельность».
 
 
С самого утра самые активные старшеклассники области, входящие в состав регионального отделения Российского движения школьников, помогают прививать лидерские навыки другим школьникам.

В Кирове прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДомКСЕНИЯ РАЗДРОГИНА, ЧЛЕН "РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ":
«В первую очередь - это важно для самих ребят, потому что с появлением РДШ в нашей жизни - всё меняется. Мы раскрываемся внутренне, знакомимся с невероятным количеством новых людей, участвуем в крутых мероприятиях».
 
 
По итогам акции - торжественное мероприятие - посвящение в ряды активистов. Как говорят, в большой команде Российского движения школьников - прибыло.


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