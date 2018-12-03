Горку в Кочуровском парке проверят на безопасность.

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На горку, которая строится в парке отдыха г. Кирова, пожаловались местные жители.

Сооружение расположено в нескольких метрах от опоры освещения и забора, с которыми могут столкнуться играющие на горке дети.

Как пояснили в ТУ по Ленинскому району, горка расположена на площадке аттракционов за бассейном «Быстрица». Предприниматель, который организовал здесь работы, получил соответствующее разрешение на размещение объектов для организации обслуживания зон отдыха населения. Но при этом строительство горки не оговаривалось.

Работы по ее монтажу планируется завершить к середине декабря.

Обращения о возможной небезопасности данной конструкции направлены и предпринимателю, и в кировское отделение Приволжского межрегионального территориального управления Росстандарта. В соответствии с оценкой ведомства будет принято решение о судьбе горки.

Сейчас доступ на недостроенный объект закрыт.