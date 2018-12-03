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Депутаты Законодательного Собрания встретились с кировскими студентами

Вчера, 20:47 | Просмотров: 158 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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12 декабря российской конституции исполняется 25 лет. С этим праздником кировских студентов поздравили депутаты областного заксобрания. На встрече они обсудили важность конституции, а также положение дел в регионе.

Над проектом российской конституции трудились примерно три с половиной года. Ее разрабатывали более тысячи человек. 12 декабря 1993 года состоялся референдум. Жители России утвердили главный государственный документ. Уже 25-го декабря того же года он вступил в силу. Конституция - это ядро всей правовой системы России. Об этом кировским студентам сегодня говорил председатель областного заксобрания. Владимир Быков рассказал о работе, которую ведут депутаты в соответствии с конституцией России.

Депутаты Законодательного Собрания встретились с кировскими студентамиВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Принимая законы Кировской области законодательное собрание действует в рамках федерального законодательства и соблюдает положения конституции Российской Федерации. Тем самым обеспечивается высшая юридическая сила конституции и ее прямое действие на всей территории нашей области».
 
В марте следующего года также 25-ть лет исполняется и главному представительному органу региона - областному заксобранию. Владимир Быков рассказал студентам о первом законе, который приняла тогда еще кировская областная дума.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Закон о дне Кировской области. Закон был принят в июне 1995 года и установил день Кировской области на второе воскресенье декабря. В 2002 году Кировская областная дума была переименована в законодательное собрание Кировской области».
 
Сегодня заксобрание региона работает над десятками законопроектов и множеством других вопросов. Студенты в ходе встречи могли задать вопросы депутатам. Первый касался главного финансового документа области. Недавно депутаты приняли профицитный бюджет.

- Какие меры приняло законодательное собрание для принятия этого профицитного бюджета? На чем сэкономили?

Депутаты Законодательного Собрания встретились с кировскими студентамиГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кировская область имеет некоторый долг перед Российской Федерацией. С учетом этого, для погашения этого долга естественно предусмотрен профицит в бюджете, он идет с увеличением в последующие годы».
 
Один из вопросов, который интересовал студентов, как молодежь может проявить себя и повлиять на политику в регионе.

Депутаты Законодательного Собрания встретились с кировскими студентамиЯРОСЛАВ ШУЛАКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА:
«В Кировской области сегодня действует два региональных органа молодежного самоуправления. Молодежное правительство - это консультативный орган правительства Кировской области. Молодежный парламент при законодательном собрании кировской области. Руководителем которого я и являюсь».

Еще один из вопросов, который интересовал студентов, - какие действия предпринимают власти для трудоустройства молодежи.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Правительство области приняло решение. Заключает четырехсторонние договоры. Студент, работодатель, вуз и правительство Кировской области, где человек, который заключает такой договор, такие есть примеры в сельхоз академии, получает место, что бы там работать».
 
Представители властей пригласили студентов поучаствовать в общественной и политической жизни региона. Есть возможность войти в кадровый резерв молодежного парламента и даже стать помощником депутата. Кроме того, участники встречи призвали студентов относиться внимательнее к своему конституционному праву, праву выбора.


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