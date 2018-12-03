Депутаты Законодательного Собрания встретились с кировскими студентами

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12 декабря российской конституции исполняется 25 лет. С этим праздником кировских студентов поздравили депутаты областного заксобрания. На встрече они обсудили важность конституции, а также положение дел в регионе.Над проектом российской конституции трудились примерно три с половиной года. Ее разрабатывали более тысячи человек. 12 декабря 1993 года состоялся референдум. Жители России утвердили главный государственный документ. Уже 25-го декабря того же года он вступил в силу. Конституция - это ядро всей правовой системы России. Об этом кировским студентам сегодня говорил председатель областного заксобрания. Владимир Быков рассказал о работе, которую ведут депутаты в соответствии с конституцией России.В марте следующего года также 25-ть лет исполняется и главному представительному органу региона - областному заксобранию. Владимир Быков рассказал студентам о первом законе, который приняла тогда еще кировская областная дума.Сегодня заксобрание региона работает над десятками законопроектов и множеством других вопросов. Студенты в ходе встречи могли задать вопросы депутатам. Первый касался главного финансового документа области. Недавно депутаты приняли профицитный бюджет.Один из вопросов, который интересовал студентов, как молодежь может проявить себя и повлиять на политику в регионе.Еще один из вопросов, который интересовал студентов, - какие действия предпринимают власти для трудоустройства молодежи.Представители властей пригласили студентов поучаствовать в общественной и политической жизни региона. Есть возможность войти в кадровый резерв молодежного парламента и даже стать помощником депутата. Кроме того, участники встречи призвали студентов относиться внимательнее к своему конституционному праву, праву выбора.