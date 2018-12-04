ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

04 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.4467
EURO: 75.6562
Погода в городе Кирове:
ночью:  -6...-4°C
утром:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Всероссийская акция "ПоднимитепособиеЛОУ"

Сегодня, 11:50 | Просмотров: 109 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Накануне по всей стране прошла акция, посвященная проблемам инвалидов и тех, кто ухаживает за ними. Что беспокоит кировчан?

В России около двух миллионов человек являются лицами, осуществляющими уход за инвалидами. Это тяжелый морально и физически труд 24 часа в сутки без выходных, праздников и отпуска. Когда в семье появляется инвалид (ребенок или взрослый), чаще всего один из членов семьи вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за тяжелобольным. Государство, в качестве компенсации за утерянную в подобных обстоятельствах работу, выплачивает ухаживающему пособие – 1200 рублей за уход за взрослым инвалидом, 5500 рублей за уход за ребенком.

Всероссийская акция "ПоднимитепособиеЛОУ"ЮЛИЯ ГОЛЬЯНОВА:
«По сути, как вы понимаете, это является компенсацией за утрату заработной платы, который второй родитель мог бы приносить в общую кассу семьи. Но эта сумма настолько мала и ничтожна, что она даже не является половиной от минимального размера оплаты труда. Хотя, такой родитель осуществляет функции очень многих профессий».
 
 
Пособие было назначено 2-мя Указами Президента от 2006-го и 2013 года. Оно не менялось многие годы. В начале этого года в интернете была создана петиция с предложением повысить пособия до уровня МРОТ. Она собрала более 750-ти тысяч подписей.

ЮЛИЯ ГОЛЬЯНОВА, МАТЬ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА:
«Я не буду сейчас давить на жалость и рассказывать о том, что собой представляет наша жизнь. Мы сегодня собрались не для этого. Мы просто хотим, чтобы люди, которые потеряли основной заработок, получали хотя бы минимальную компенсацию. Поднимите пособие ЛОУ до уровня МРОТ».
 
 
А в областной прокуратуре состоялся общественный совет, посвященный актуальным вопросам социального обеспечения инвалидов и защиты их прав. Такие мероприятия проходят регулярно. На них обсуждаются проблемы и предложения по их решению. Прошлый совет прошел в июне, и сегодня уже изменилась ситуация с возмещением стоимости проезда для больных с почечной недостаточностью.

Всероссийская акция "ПоднимитепособиеЛОУ"АЛЕКСАНДР ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
«Судебная практика уже сформировалась в пользу инвалидов. По нашему предложению правительством области разрабатываются нормативные документы. Довольно значительные меры принимались районными прокурорами обеспечения доступности среды, в первую очередь социальных учреждений».

Решаются вопросы трудовой занятости инвалидов, были выявлены значительные нарушения у работодателей, которые не всегда квотируют необходимое количество рабочих мест для инвалидов или не заполняют вакантные места по различным основаниям.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В конце декабря кировчан ожидает шестидневная рабочая неделя.

16:05 04.12.2018


В конце декабря кировчан ожидает шестидневная рабочая неделя.

В Кировской области увеличат прожиточный минимум.

15:44 04.12.2018


В Кировской области увеличат прожиточный минимум.

В Кирово-Чепецке задержали двух подростков-наркодилеров.

12:39 04.12.2018


В Кирово-Чепецке задержали двух подростков-наркодилеров.

В Кирове пенсионерка перечислила мошенникам 50 тысяч рублей.

10:58 04.12.2018


В Кирове пенсионерка перечислила мошенникам 50 тысяч рублей.

Кировчанина, напавшего на таксиста, приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

10:48 04.12.2018


Кировчанина, напавшего на таксиста, приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

В спорткомплексе «Перекоп» готовятся к первым соревнованиям нового сезона.

10:19 04.12.2018


В спорткомплексе «Перекоп» готовятся к первым соревнованиям нового сезона.

В Кировской области появилась Федеральная инновационная площадка.

9:45 04.12.2018


В Кировской области появилась Федеральная инновационная площадка.

Все новости

Вести. Кировская область

Почтовые отделения начали официально принимать письма Деду Морозу

20:47 04.12.2018


Почтовые отделения начали официально принимать письма Деду Морозу

Всероссийскому обществу инвалидов - 30 лет

20:45 04.12.2018


Всероссийскому обществу инвалидов - 30 лет

Кировчане отметили юбилей конструктора знаменитого Т-34 Михаила Кошкина

17:50 04.12.2018


Кировчане отметили юбилей конструктора знаменитого Т-34 Михаила Кошкина

В Кирове прошли первые в этом году соревнования по зимней рыбалке

17:48 04.12.2018


В Кирове прошли первые в этом году соревнования по зимней рыбалке

В Кирове обсудили методы и подходы диагностики качества окружающей среды

17:46 04.12.2018


В Кирове обсудили методы и подходы диагностики качества окружающей среды

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

День юридической помощи по вопросам прав и интересов инвалидов

27.11.2014


День юридической помощи по вопросам прав и интересов инвалидов

Совет приёмной президента

23.05.2013


Совет приёмной президента

11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

10.07.2018


11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

Трудоустройство инвалидов

20.11.2013


Трудоустройство инвалидов

Соцзащита инвалидов

08.08.2011


Соцзащита инвалидов

Пособие по безработице пришлось вернуть

20.10.2016


Пособие по безработице пришлось вернуть

Популярные новости

Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

28.11.2018


Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

27.11.2018


В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

28.11.2018


В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

24.11.2018


На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

25.11.2018


В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх