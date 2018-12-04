Всероссийская акция "ПоднимитепособиеЛОУ"

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«По сути, как вы понимаете, это является компенсацией за утрату заработной платы, который второй родитель мог бы приносить в общую кассу семьи. Но эта сумма настолько мала и ничтожна, что она даже не является половиной от минимального размера оплаты труда. Хотя, такой родитель осуществляет функции очень многих профессий».

«Я не буду сейчас давить на жалость и рассказывать о том, что собой представляет наша жизнь. Мы сегодня собрались не для этого. Мы просто хотим, чтобы люди, которые потеряли основной заработок, получали хотя бы минимальную компенсацию. Поднимите пособие ЛОУ до уровня МРОТ».

Накануне по всей стране прошла акция, посвященная проблемам инвалидов и тех, кто ухаживает за ними. Что беспокоит кировчан?В России около двух миллионов человек являются лицами, осуществляющими уход за инвалидами. Это тяжелый морально и физически труд 24 часа в сутки без выходных, праздников и отпуска. Когда в семье появляется инвалид (ребенок или взрослый), чаще всего один из членов семьи вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за тяжелобольным. Государство, в качестве компенсации за утерянную в подобных обстоятельствах работу, выплачивает ухаживающему пособие – 1200 рублей за уход за взрослым инвалидом, 5500 рублей за уход за ребенком.Пособие было назначено 2-мя Указами Президента от 2006-го и 2013 года. Оно не менялось многие годы. В начале этого года в интернете была создана петиция с предложением повысить пособия до уровня МРОТ. Она собрала более 750-ти тысяч подписей.А в областной прокуратуре состоялся общественный совет, посвященный актуальным вопросам социального обеспечения инвалидов и защиты их прав. Такие мероприятия проходят регулярно. На них обсуждаются проблемы и предложения по их решению. Прошлый совет прошел в июне, и сегодня уже изменилась ситуация с возмещением стоимости проезда для больных с почечной недостаточностью.Решаются вопросы трудовой занятости инвалидов, были выявлены значительные нарушения у работодателей, которые не всегда квотируют необходимое количество рабочих мест для инвалидов или не заполняют вакантные места по различным основаниям.