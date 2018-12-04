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В Костино готовятся собрать необычный урожай: в Доме культуры поспевают цитрусовые

Сегодня, 15:29 | Просмотров: 122 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В поселке Костино готовятся собирать урожай. К новому году в местном Доме культуры поспевают цитрусовые. Плодоносным деревьям уже более сорока лет. Какие они на вкус костинские апельсины?

- Водички много надо, приходится поливать два раза в неделю.
 
 
Нина Михайловна вот уже несколько лет ухаживает за растениями в Костинском ДК. Это её любимцы - три цитрусовых дерева. Каждый год зимой плоды набирают силу и примерно к новому году вызревают. В этом году деревья зацвели повторно - это значит, будет не один, а два урожая.

- Приходится вот так трясти - они опыляются. Вы еще и в качестве пчелки тут? Да! Что делать.
 
 
Деревья экзотические, но как ни странно прекрасно чувствуют себя в наших условиях. По версии Нины Михайловны большое окно у лестничного прохода дает много света - вот они и цветут даже в серые декабрьские дни.

В Костино готовятся собрать необычный урожай: в Доме культуры поспевают цитрусовыеНИНА ТЮЛЬКИНА, РАБОТНИК ДОМА КУЛЬТУРЫ ПОС. КОСТИНО:
«Когда прихожу на работу, всегда подхожу к ним, здороваюсь. Не равнодушна. Подхожу к каждому цветку - как он вырос, расцвел, не расцвел».
 
 
Этим деревьям больше сорока лет. Они появились вместе с Домом культуры и удачно вписались в его интерьер. Говорят, что растения привезли из местного тепличного комбината и подарили ДК на открытие. Прошли десятки лет, но до сих пор точно не известно, что это за фрукт.

В Костино готовятся собрать необычный урожай: в Доме культуры поспевают цитрусовыеРАСИМА СЕРОВА, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ ДК ПОС. КОСТИНО:
«Сейчас они пока зеленые, но они желтеют. Мы не успеваем собрать урожай. Дети - им так интересно, они пытаются дотянуться, сорвать. Нам удавалось попробовать - они вкусные сладкие».
 
 
Чтобы сорвать плоды нужно приложить немало усилий. В ДК обычно пользуются услугами дворника, у которого есть специальная палка с кольцом, но, если постараться сорвать можно и самостоятельно.

В Костино готовятся собрать необычный урожай: в Доме культуры поспевают цитрусовыеЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Итак, мнения разошлись - одни говорят, что это мандарины, другие, что апельсины, чтобы узнать правду мы решили попробовать сами».
 
 
Под плотной зеленой кожурой нас ждал сюрприз - ярко-желтая мякоть.

- Цвет желтый, пахнет апельсинами, на вкус апельсины, но немного кислые.
 
 
Через две недели апельсины дозреют и станут сладкие. Но, по словам работников ДК, есть фрукты можно и сейчас, особенно хорошо добавлять ароматные дольки в чай. Своим цитрусовым деревом здесь гордятся, ведь вопреки всем законам природы оно цветет и плодоносит посреди вятской зимы.


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