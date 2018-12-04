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Новости / Общество

В Кирове обсудили методы и подходы диагностики качества окружающей среды

Сегодня, 17:46 | Просмотров: 103 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Ведущие ученые-экологи дали оценку качества окружающей среды. В ВятГГУ начала работу 16-я Всероссийская научно-практическая конференция по биодиагностике.

Организаторами конференции стали институт химии и экологии ВятГУ и институт биологии научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Проблемы, которые существуют в экологии нашей области, характерны для всего мира. И вот уже шестнадцать лет в Киров на конференцию по биодиагностике приезжают ученые со всей России. В основе форума - живой диалог единомышленников.

В Кирове обсудили методы и подходы диагностики качества окружающей среды ТАМАРА АШИХМИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ БИОМОНИТОРИНГА ВЯТГУ:
«К нам заявились участники из 150 городов России. На конференцию приехали и Казань, и Москва, даже не перечислить все города».

Участники обсудят методы и подходы к биодиагностике качества окружающей среды, состояния и проблемы биологического мониторинга природных и техногенных систем, экологии почв, микроорганизмов, растений, животных и здоровья человека как индикаторов состояния окружающей среды.

В Кирове обсудили методы и подходы диагностики качества окружающей среды СЕРГЕЙ ФОМИН, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Для конференции важна практическая направленность. Мы все хотим, чтобы от исследований был практический результат».
 
В материале конференции широко представлены результаты микробиологической индикации и биотестирования сред в природных и техногенных системах, отражены результаты исследований по оценке различных факторов на здоровье человека.


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