Кировчане отметили юбилей конструктора знаменитого Т-34 Михаила Кошкина

Поделиться новостью:

Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Кошкина, знаменитого конструктора танка Т-34. Что связывает создателя самого массового танка времен второй мировой войны с нашим городом и как ветераны-танкисты оценивают преимущества тридцатьчетверки по сравнению с другими танками?Михаил Кошкин родился в Ярославской области в 1898 году, воевал на фронтах первой мировой войны, вступил в ВКП (б) в 1919 году и лично был знаком с Кировым и Орджоникидзе. После окончания коммунистического университета, его направили в Вятку для партийной и руководящей работы.В 30-летнем возрасте, в числе «парттысячников», Михаил Кошкин зачислен в Ленинградский технологический институт. В 1934 году защищает диплом на тему «Коробка переменных передач среднего танка».Михаил Кошкин был похоронен в Харькове на Первом городском кладбище.До сегодняшнего дня могила не сохранилась. По одним данным, она была целенаправленно уничтожена немецкими бомбардировками.В библиотеке имени Герцена прошло торжественной собрание, посвященное юбилею знаменитого конструктора. На него пришли и ветераны-танкисты.Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой мощной техники у СССР. Благодаря совокупности своих боевых качеств тридцатьчетверка была признана многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны.Последняя модификация (Т-34-85) состоит на вооружении Вьетнама, КНДР, Намибии, Йемена и ряда других стран и по сей день.