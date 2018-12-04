Кировчане отметили юбилей конструктора знаменитого Т-34 Михаила Кошкина
Михаил Кошкин родился в Ярославской области в 1898 году, воевал на фронтах первой мировой войны, вступил в ВКП (б) в 1919 году и лично был знаком с Кировым и Орджоникидзе. После окончания коммунистического университета, его направили в Вятку для партийной и руководящей работы.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В нашем городе будущий конструктор Михаил Кошкин прожил с 1924 по 1929 год, руководил кондитерской фабрикой и партийной школой. И вообще его партийная карьера пошла в гору. А в 1929 году он написал письмо Кирову с просьбой помочь ему в получении высшего технического образования. И получил вызов в Ленинград».
В 30-летнем возрасте, в числе «парттысячников», Михаил Кошкин зачислен в Ленинградский технологический институт. В 1934 году защищает диплом на тему «Коробка переменных передач среднего танка».
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После окончания Ленинградского технологического института Кошкин работал в разных КБ, где принимал участие в разработке почти всех советских довоенных танков. А в 1940 году создал знаменитый Т-34. К сожалению, конструктор умер за 9 месяцев до начала войны, но его вклад в победу в этой войне трудно переоценить».
Михаил Кошкин был похоронен в Харькове на Первом городском кладбище.
До сегодняшнего дня могила не сохранилась. По одним данным, она была целенаправленно уничтожена немецкими бомбардировками.
В библиотеке имени Герцена прошло торжественной собрание, посвященное юбилею знаменитого конструктора. На него пришли и ветераны-танкисты.
ВАЛЕРИАН КОРОБКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ-ТАНКИСТОВ:
«Гениальность нашего конструктора Кошкина в том, что в башне броневые листы были под углом и при попадании снаряда, он рикошетил и экипаж оставался живым».
Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой мощной техники у СССР. Благодаря совокупности своих боевых качеств тридцатьчетверка была признана многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны.
Последняя модификация (Т-34-85) состоит на вооружении Вьетнама, КНДР, Намибии, Йемена и ряда других стран и по сей день.
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