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Новости / Общество

Кировчане отметили юбилей конструктора знаменитого Т-34 Михаила Кошкина

Сегодня, 17:50 | Просмотров: 108 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Кошкина, знаменитого конструктора танка Т-34. Что связывает создателя самого массового танка времен второй мировой войны с нашим городом и как ветераны-танкисты оценивают преимущества тридцатьчетверки по сравнению с другими танками?

Михаил Кошкин родился в Ярославской области в 1898 году, воевал на фронтах первой мировой войны, вступил в ВКП (б) в 1919 году и лично был знаком с Кировым и Орджоникидзе. После окончания коммунистического университета, его направили в Вятку для партийной и руководящей работы.

Кировчане отметили юбилей конструктора знаменитого Т-34 Михаила КошкинаИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В нашем городе будущий конструктор Михаил Кошкин прожил с 1924 по 1929 год, руководил кондитерской фабрикой и партийной школой. И вообще его партийная карьера пошла в гору. А в 1929 году он написал письмо Кирову с просьбой помочь ему в получении высшего технического образования. И получил вызов в Ленинград».

В 30-летнем возрасте, в числе «парттысячников», Михаил Кошкин зачислен в Ленинградский технологический институт. В 1934 году защищает диплом на тему «Коробка переменных передач среднего танка».

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После окончания Ленинградского технологического института Кошкин работал в разных КБ, где принимал участие в разработке почти всех советских довоенных танков. А в 1940 году создал знаменитый Т-34. К сожалению, конструктор умер за 9 месяцев до начала войны, но его вклад в победу в этой войне трудно переоценить».

Михаил Кошкин был похоронен в Харькове на Первом городском кладбище.
До сегодняшнего дня могила не сохранилась. По одним данным, она была целенаправленно уничтожена немецкими бомбардировками.

В библиотеке имени Герцена прошло торжественной собрание, посвященное юбилею знаменитого конструктора. На него пришли и ветераны-танкисты.

Кировчане отметили юбилей конструктора знаменитого Т-34 Михаила КошкинаВАЛЕРИАН КОРОБКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ-ТАНКИСТОВ:
«Гениальность нашего конструктора Кошкина в том, что в башне броневые листы были под углом и при попадании снаряда, он рикошетил и экипаж оставался живым».
 
Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой мощной техники у СССР. Благодаря совокупности своих боевых качеств тридцатьчетверка была признана многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны.

Последняя модификация (Т-34-85) состоит на вооружении Вьетнама, КНДР, Намибии, Йемена и ряда других стран и по сей день.


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