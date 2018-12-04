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Новости / Общество

Всероссийскому обществу инвалидов - 30 лет

Сегодня, 20:45 | Просмотров: 75 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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У Всероссийского общества инвалидов большой юбилей - 30 лет. Вместе со всей страной день рождения отмечает и Кировская областная организация. Сегодня в честь праздника состоялся торжественный Пленум с участием первых лиц региона.

Всероссийское общество инвалидов было создано в 1988 году. В то время в стране уже существовали общества слепых и глухих, но не было общего Закона о социальной защите инвалидов. Благодаря активистам ВОИ Закон в 95-м году появился, дав начало большой и важной работе. Так, например, впервые был введен статус "ребенок-инвалид".

Всероссийскому обществу инвалидов - 30 летАЛЕВТИНА ШАЛАГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОО "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ":
«Первое, что было сделано по просьбе родителей - открыто два реабилитационных центра для детей в Кирове и Кирово-Чепецке».
 
 
За эти годы удалось добиться, чтобы в каждом районе области появилась своя организация. Аркадий Быданов 16 лет работает с инвалидами в Унях. Говорит, что им удалось обзавестись собственным зданием, что значительно упростило жизнь и добавило возможностей.

Всероссийскому обществу инвалидов - 30 летАРКАДИЙ БЫДАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Чтоб веселей было мы проводим фестивали инвалидного спорта, фестивали художественного творчества, концерты, выставки».
 
 
Поздравить Кировскую областную организацию Всероссийского общества инвалидов пришел губернатор Игорь Васильев.

Всероссийскому обществу инвалидов - 30 летИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ваша организация вносит вклад в изменение взгляда на инвалидность, на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Совместными усилиями ПКО и организации продолжается работа по созданию доступной среды, лекарственному обеспечению населения, развития медицинского обеспечения, меры соц. Поддержки».
 
 
Председатель областного Законодательного собрания Владимир Быков, выйдя на сцену, вспомнил одного из первых председателей Кировской ВОИ.

Всероссийскому обществу инвалидов - 30 летВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня я хочу вспомнить Олега Ивановича Эсауленко. Я с ним лично был знаком. Этот неугомонный человек раз в квартал точно приходил ко мне, мы с ним обсуждали многие вопросы. Он двигал эту работы, и вы сегодня её продолжаете».


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