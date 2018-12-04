Всероссийскому обществу инвалидов - 30 лет

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«Первое, что было сделано по просьбе родителей - открыто два реабилитационных центра для детей в Кирове и Кирово-Чепецке».

«Чтоб веселей было мы проводим фестивали инвалидного спорта, фестивали художественного творчества, концерты, выставки».

«Ваша организация вносит вклад в изменение взгляда на инвалидность, на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Совместными усилиями ПКО и организации продолжается работа по созданию доступной среды, лекарственному обеспечению населения, развития медицинского обеспечения, меры соц. Поддержки».

У Всероссийского общества инвалидов большой юбилей - 30 лет. Вместе со всей страной день рождения отмечает и Кировская областная организация. Сегодня в честь праздника состоялся торжественный Пленум с участием первых лиц региона.Всероссийское общество инвалидов было создано в 1988 году. В то время в стране уже существовали общества слепых и глухих, но не было общего Закона о социальной защите инвалидов. Благодаря активистам ВОИ Закон в 95-м году появился, дав начало большой и важной работе. Так, например, впервые был введен статус "ребенок-инвалид".За эти годы удалось добиться, чтобы в каждом районе области появилась своя организация. Аркадий Быданов 16 лет работает с инвалидами в Унях. Говорит, что им удалось обзавестись собственным зданием, что значительно упростило жизнь и добавило возможностей.Поздравить Кировскую областную организацию Всероссийского общества инвалидов пришел губернатор Игорь Васильев.Председатель областного Законодательного собрания Владимир Быков, выйдя на сцену, вспомнил одного из первых председателей Кировской ВОИ.