Почтовые отделения начали официально принимать письма Деду Морозу
«Ежегодно сотни тысяч людей в России отправляют письма Деду Морозу. Правила отправки сообщения таковы: надо написать на листке бумаги свои пожелания, вложить их в конверт с адресом: Россия, Великий Устюг, дом Деда Мороза. И не забудьте указать обратный адрес, иначе Дед Мороз не будет знать, куда отправить подарок. Затем конверт нужно запечатать и положить в любой почтовый ящик».
Дед Мороз из Великого Устюга получает до 500 000 рукописных писем в год и еще столько же электронных посланий. Почтовые отделения, которые принимают письма Деду Морозу начинают работать именно 4 декабря, но при желании, письмо можно отправить и раньше.
- Счастья.
- Здоровья.
- Новый телефон.
- Новые часы.
- Чтобы не было войны.
- Счастья всем!
Дед Мороз очень бережно относится к письмам - ни одно послание не остается без внимания. В резиденции повелителя зимы есть специально отделение почты, где хранятся все адресованные письма. Отвечать на сообщения помогает Снегурочка и другие сказочные персонажи.
Предновогодние письма деду морозу давно стали феноменом массовой культуры - про них поют песни, сочиняют стихи, их языковую природу исследуют лингвисты.
В 80-е годы американская группа "Weather girls" выпустила клип, посвященный как раз этой теме. Солистки просят у Санты избавить их от одиночества.
- Bring me a man this Christmas, dear Santa!
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!