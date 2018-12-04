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Новости / Общество

Почтовые отделения начали официально принимать письма Деду Морозу

Сегодня, 20:47 | Просмотров: 72 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Международный день написания писем Деду Морозу ежегодно отмечают сегодня, 4 декабря. Как отправить своё послание новогоднему волшебнику, чтобы оно точно дошло до адресата? И что хотят попросить у Деда Мороза дети и взрослые?
 
 
Почтовые отделения начали официально принимать письма Деду МорозуИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ежегодно сотни тысяч людей в России отправляют письма Деду Морозу. Правила отправки сообщения таковы: надо написать на листке бумаги свои пожелания, вложить их в конверт с адресом: Россия, Великий Устюг, дом Деда Мороза. И не забудьте указать обратный адрес, иначе Дед Мороз не будет знать, куда отправить подарок. Затем конверт нужно запечатать и положить в любой почтовый ящик».

Дед Мороз из Великого Устюга получает до 500 000 рукописных писем в год и еще столько же электронных посланий. Почтовые отделения, которые принимают письма Деду Морозу начинают работать именно 4 декабря, но при желании, письмо можно отправить и раньше.

- Счастья.
- Здоровья.
- Новый телефон.
- Новые часы.
- Чтобы не было войны.
- Счастья всем!

Дед Мороз очень бережно относится к письмам - ни одно послание не остается без внимания. В резиденции повелителя зимы есть специально отделение почты, где хранятся все адресованные письма. Отвечать на сообщения помогает Снегурочка и другие сказочные персонажи.
Предновогодние письма деду морозу давно стали феноменом массовой культуры - про них поют песни, сочиняют стихи, их языковую природу исследуют лингвисты.

В 80-е годы американская группа "Weather girls" выпустила клип, посвященный как раз этой теме. Солистки просят у Санты избавить их от одиночества.

- Bring me a man this Christmas, dear Santa!


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