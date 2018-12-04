Почтовые отделения начали официально принимать письма Деду Морозу

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Международный день написания писем Деду Морозу ежегодно отмечают сегодня, 4 декабря. Как отправить своё послание новогоднему волшебнику, чтобы оно точно дошло до адресата? И что хотят попросить у Деда Мороза дети и взрослые?Дед Мороз из Великого Устюга получает до 500 000 рукописных писем в год и еще столько же электронных посланий. Почтовые отделения, которые принимают письма Деду Морозу начинают работать именно 4 декабря, но при желании, письмо можно отправить и раньше.Дед Мороз очень бережно относится к письмам - ни одно послание не остается без внимания. В резиденции повелителя зимы есть специально отделение почты, где хранятся все адресованные письма. Отвечать на сообщения помогает Снегурочка и другие сказочные персонажи.Предновогодние письма деду морозу давно стали феноменом массовой культуры - про них поют песни, сочиняют стихи, их языковую природу исследуют лингвисты.В 80-е годы американская группа "Weather girls" выпустила клип, посвященный как раз этой теме. Солистки просят у Санты избавить их от одиночества.