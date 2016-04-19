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Главный Федеральный инспектор по Кировской области, Владимир Климов, встретился с жителями Кирово-Чепецка, которые обратились в приемную президента с просьбой помочь им в решении различных социальных проблем.Галина Лагунова унаследовала квартиру, в которой никто не живет. Однако счета за электроэнергию регулярно приходят. В квартире нет никаких электроприборов, холодильник не работает.На встрече с гражданами вместе с ГФИ участвуют и представители городской администрации, а также специалисты из Прокуратуры и ресурсоснабжающих организаций. Поэтому озвученную проблему попытались решить сразу.Отметим, что за 2018 года региональной приемной Президента рассмотрено свыше 2000 обращений граждан. В большинстве случаев жителей области волнуют вопросы жилищно-коммунальной сферы, ремонта улиц и дорог, социальной поддержки.