Владимир Климов встретился с жителями Кирово-Чепецка
Галина Лагунова унаследовала квартиру, в которой никто не живет. Однако счета за электроэнергию регулярно приходят. В квартире нет никаких электроприборов, холодильник не работает.
ГАЛИНА ЛАГУНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Я говорю, пошлите контролёров, пусть зафиксируют, что в квартире пусто, там ничего нет. Он мне сказал, так не платите».
На встрече с гражданами вместе с ГФИ участвуют и представители городской администрации, а также специалисты из Прокуратуры и ресурсоснабжающих организаций. Поэтому озвученную проблему попытались решить сразу.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГФИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Галина Николаевна, продолжаем? У нас есть директор филиала Энергосбыт. Послушаем его?».
«Уведомление получили, что нужно заменить прибор учёта. После этого рассчитывали по среднемесячному нормативу из числа зарегистрированных или проживающих граждан».
Отметим, что за 2018 года региональной приемной Президента рассмотрено свыше 2000 обращений граждан. В большинстве случаев жителей области волнуют вопросы жилищно-коммунальной сферы, ремонта улиц и дорог, социальной поддержки.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
19.04.2016
В Кирово-Чепецке Владимир Климов проверил детский сад, отремонтированный на федеральные средства.
22.08.2018