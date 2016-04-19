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Новости / Общество

Владимир Климов встретился с жителями Кирово-Чепецка

Сегодня, 17:45 | Просмотров: 87 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Главный Федеральный инспектор по Кировской области, Владимир Климов, встретился с жителями Кирово-Чепецка, которые обратились в приемную президента с просьбой помочь им в решении различных социальных проблем.

Галина Лагунова унаследовала квартиру, в которой никто не живет. Однако счета за электроэнергию регулярно приходят. В квартире нет никаких электроприборов, холодильник не работает.

Владимир Климов встретился с жителями Кирово-ЧепецкаГАЛИНА ЛАГУНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Я говорю, пошлите контролёров, пусть зафиксируют, что в квартире пусто, там ничего нет. Он мне сказал, так не платите».
 
На встрече с гражданами вместе с ГФИ участвуют и представители городской администрации, а также специалисты из Прокуратуры и ресурсоснабжающих организаций. Поэтому озвученную проблему попытались решить сразу.

Владимир Климов встретился с жителями Кирово-ЧепецкаВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГФИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Галина Николаевна, продолжаем? У нас есть директор филиала Энергосбыт. Послушаем его?».
 
 
 
Владимир Климов встретился с жителями Кирово-ЧепецкаАЛЕКСАНДР КОНДАКОВ, ДИРЕКТОР КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОАО "ЭНЕРГОСБЫТ":
«Уведомление получили, что нужно заменить прибор учёта. После этого рассчитывали по среднемесячному нормативу из числа зарегистрированных или проживающих граждан».
 
Отметим, что за 2018 года региональной приемной Президента рассмотрено свыше 2000 обращений граждан. В большинстве случаев жителей области волнуют вопросы жилищно-коммунальной сферы, ремонта улиц и дорог, социальной поддержки.


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