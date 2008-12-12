Вручение паспорта финалистке конкурса "Мы - граждане России!" Александре Тюляндиной
Всероссийская акция по вручению паспортов в торжественной обстановке проводится ежегодно. В этом году высокой чести получить главный документ гражданина Российской Федерации из рук главы региона удостоилась победительница конкурса "Мы-граждане России!", который был приурочен к 25-летию российской конституции.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нужно верить в себя, нужно участвовать. И чем больше людей будут принимать участие в таких конкурсах, тем лучше. Тут все зависит только от нас».
АЛЕКСАНДРА ТЮЛЯНДИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ!":
«Это очень волнительно. Большая честь и ответственность. Каждый должен стараться сделать свою страну и родину лучше».
ВИКТОРИЯ СТОЛБОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ":
«У Александры очень значимые достижения в учёбе, в общественной деятельности, в спорте. А ещё она – волонтёр».
ОЛЬГА МЕЗРИНА, МАТЬ АЛЕКСАНДРЫ ТЮЛЯНДИНОЙ:
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!