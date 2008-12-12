Вручение паспорта финалистке конкурса "Мы - граждане России!" Александре Тюляндиной

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«Это событие для меня еще более значимое, чем для неё. Она недавно веще была такая маленькая, а теперь совсем взрослая».

Сегодня в Правительстве Кировской области состоялось торжественное вручение паспорта финалистке Всероссийского конкурса "Мы - граждане России!", Александре Тюляндиной, 7-класснице из села Среднеивкино.Всероссийская акция по вручению паспортов в торжественной обстановке проводится ежегодно. В этом году высокой чести получить главный документ гражданина Российской Федерации из рук главы региона удостоилась победительница конкурса "Мы-граждане России!", который был приурочен к 25-летию российской конституции.Добавим, что принять участие в конкурсе могли школьники, достигшие 14-летнего возраста. Для этого надо было отправить заявку на участие в отборе в "Российский союз молодёжи", где были указаны все достижения участника. Ребята, набравшие максимальное количество баллов, будут приглашены на торжественные церемонии вручения паспортов, как на региональном, так и на федеральном уровне.