ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

06 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.7377
EURO: 75.6071
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -8...-6°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировская область получила грант Всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

Сегодня, 09:57 | Просмотров: 107 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Итоги конкурса были подведены в Москве в рамках Международного форума добровольцев.
 
Заявки на участие в нем подали 58 регионов. Победителями были признаны 26.
 
От Кировской области награду получила министр спорта и молодежной политики Анна Альминова.
 
Отметим, что Кировская впервые получит финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 3 млн 452,9 тысячи рублей на развитие добровольчества.
 
Ресурсный центр региона был открыт на базе областного Дворца молодежи в мае 2018 года.
 
В нем собираются все добровольческие объединения Кировской области.
 
Напомним, что 2018 год в России был объявлен Годом добровольца (волонтера).


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Киров привезли знаменитую васнецовскую "Аленушку".

16:20 06.12.2018


В Киров привезли знаменитую васнецовскую "Аленушку".

Градостроительный совет Кирова одобрил проекты строительства нескольких новых зданий в центре города.

16:04 06.12.2018


Градостроительный совет Кирова одобрил проекты строительства нескольких новых зданий в центре города.

В окрестностях Лузы добыли двух волков из стаи, охотящейся на домашних собак.

15:38 06.12.2018


В окрестностях Лузы добыли двух волков из стаи, охотящейся на домашних собак.

Кировчане могут получить ИНН в офисах МФЦ.

10:03 06.12.2018


Кировчане могут получить ИНН в офисах МФЦ.

Кировская область получила грант Всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

9:57 06.12.2018


Кировская область получила грант Всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

17:04 05.12.2018


В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

В Кирове выявили подпольный крематорий для домашних животных.

16:28 05.12.2018


В Кирове выявили подпольный крематорий для домашних животных.

Все новости

Вести. Кировская область

Юная кировская спортсменка вошла в состав сборной России по боксу

17:42 06.12.2018


Юная кировская спортсменка вошла в состав сборной России по боксу

Конкурс гигиенистов стоматологических

17:40 06.12.2018


Конкурс гигиенистов стоматологических

В Кирове построят необычный ФАП в форме креста

17:39 06.12.2018


В Кирове построят необычный ФАП в форме креста

На градостроительном совете обсудили проблему парковочных мест в исторической части города

17:36 06.12.2018


На градостроительном совете обсудили проблему парковочных мест в исторической части города

Картина из художественного музея Васнецовых попала в уникальную экспозицию Ватикана

10:57 06.12.2018


Картина из художественного музея Васнецовых попала в уникальную экспозицию Ватикана

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчанка победила в конкурсе «Доброволец России»

31.10.2016


Кировчанка победила в конкурсе «Доброволец России»

Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

10.07.2018


Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

Анна Альминова возглавила министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

15.11.2018


Анна Альминова возглавила министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

Кировская область получит средства на поддержку предпринимательства

29.04.2016


Кировская область получит средства на поддержку предпринимательства

Дмитрий Медведев выделил Кировской области 10,5 миллионов на развитие НКО

14.10.2015


Дмитрий Медведев выделил Кировской области 10,5 миллионов на развитие НКО

Кировские эксперты впервые отправятся на форум «iВолга-2017»

01.06.2017


Кировские эксперты впервые отправятся на форум «iВолга-2017»

Популярные новости

Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

28.11.2018


Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

27.11.2018


В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

28.11.2018


В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

24.11.2018


На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

25.11.2018


В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх