Кировская область получила грант Всероссийского конкурса «Регион добрых дел».
Итоги конкурса были подведены в Москве в рамках Международного форума добровольцев.
Заявки на участие в нем подали 58 регионов. Победителями были признаны 26.
От Кировской области награду получила министр спорта и молодежной политики Анна Альминова.
Отметим, что Кировская впервые получит финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 3 млн 452,9 тысячи рублей на развитие добровольчества.
Ресурсный центр региона был открыт на базе областного Дворца молодежи в мае 2018 года.
В нем собираются все добровольческие объединения Кировской области.
Напомним, что 2018 год в России был объявлен Годом добровольца (волонтера).
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