Кировская область получила грант Всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

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Итоги конкурса были подведены в Москве в рамках Международного форума добровольцев.

Заявки на участие в нем подали 58 регионов. Победителями были признаны 26.

От Кировской области награду получила министр спорта и молодежной политики Анна Альминова.

Отметим, что Кировская впервые получит финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 3 млн 452,9 тысячи рублей на развитие добровольчества.

Ресурсный центр региона был открыт на базе областного Дворца молодежи в мае 2018 года.

В нем собираются все добровольческие объединения Кировской области.

Напомним, что 2018 год в России был объявлен Годом добровольца (волонтера).