Кировчане могут получить ИНН в офисах МФЦ.

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Подать заявление о постановке на учет в налоговом органе жители региона смогут в любом центре «Мои Документы».

Гражданину необходимо прийти с удостоверением личности и соответствующим заявлением.

Эксперты центра проверят документы и передадут их в налоговый орган. Получить свидетельство ИНН заявитель сможет через 5 дней.

При первичном получении и замене (при изменении сведений) свидетельства государственная пошлина взиматься не будет.

Помимо предоставления этой государственной услуги в центрах «Мои Документы» начали принимать налоговые декларации 3-НДФЛ для направления в налоговый орган, выдавать физическому лицу налоговые уведомления и принимать сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения.

С полным перечнем предоставляемых в МФЦ услуг налогового органа заявители могут ознакомиться на официальном сайте моидокументы43.рф.