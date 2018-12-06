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Новости / Общество

Кировчане могут получить ИНН в офисах МФЦ.

Сегодня, 10:03 | Просмотров: 104 | Версия для печати
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Подать заявление о постановке на учет в налоговом органе жители региона смогут в любом центре «Мои Документы».
 
Гражданину необходимо прийти с удостоверением личности и соответствующим заявлением.
 
Эксперты центра проверят документы и передадут их в налоговый орган. Получить свидетельство ИНН заявитель сможет через 5 дней.
 
При первичном получении и замене (при изменении сведений) свидетельства государственная пошлина взиматься не будет.
 
Помимо предоставления этой государственной услуги в центрах «Мои Документы» начали принимать налоговые декларации 3-НДФЛ для направления в налоговый орган, выдавать физическому лицу налоговые уведомления и принимать сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения.
 
С полным перечнем предоставляемых в МФЦ услуг налогового органа заявители могут ознакомиться на официальном сайте моидокументы43.рф.


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