На градостроительном совете обсудили проблему парковочных мест в исторической части города

Проекты фасадных решений многоквартирных жилых домов и административных зданий, а также предложения по урегулированию вопросов организации парковочных мест в исторической части областного центра. В администрации города прошло очередное заседание градостроительного совета.
Напомним, что на прошлом заседании, которое прошло в сентябре, уже рассматривались проекты многоквартирных жилых домов и офисных помещений, которые будут размещаться в исторической части города. Серьёзную дискуссию вызвал вопрос обустройства парковочных мест. На ул. Орловской, 12а планируется разместить двухэтажное административное здание. У него была предусмотрена парковка всего лишь на 7 машиномест. Отметим, что в зимний период проблема припаркованного транспорта является основным препятствием для очистки снега на центральных улицах города. Летом машины на обочинах также мешают уборке и ремонту дорог. Проект был доработан и повторно представлен на рассмотрение градостроительного совета.
ЕВГЕНИЙ ПЕРОВ, АРХИТЕКТОР:
«С учетом того, что общая площадь считалась с подвалом. Теперь заказчик от подвала отказался, будет два этажа и технический этаж 1.80 высотой. Т.е. общая площади у нас 910 кв. м. Вот на эту площадь нам требуется 15 автомобилей, но у нас есть возможность здесь дополнительно три автомобиля разметить».
В целом вопрос о парковочных местах в исторической части города было решено немного переформатировать. В настоящее время разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, в которой сформулированы основные подходы к расположению парковочных мест. Сейчас эта документация передана на рассмотрение в департамент городского хозяйства. Также градостроительный совет рассмотрел проект третьего этапа строительства бизнес-центра "Кристалл".
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Здесь выбрана современная архитектура, хайтек, стекло и бетон. Можно было нежнее отнестись к ландшафту, который продолжается с набережной Грина, если мы слева направо смотрим на город».
По итогам обсуждения было принято решение отправить проект на доработку поскольку очень важно, чтобы этот объект вписался в малоэтажную застройку района улицы Заводской.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"