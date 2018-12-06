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На градостроительном совете обсудили проблему парковочных мест в исторической части города

Сегодня, 17:36 | Просмотров: 32 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Проекты фасадных решений многоквартирных жилых домов и административных зданий, а также предложения по урегулированию вопросов организации парковочных мест в исторической части областного центра. В администрации города прошло очередное заседание градостроительного совета.

Напомним, что на прошлом заседании, которое прошло в сентябре, уже рассматривались проекты многоквартирных жилых домов и офисных помещений, которые будут размещаться в исторической части города. Серьёзную дискуссию вызвал вопрос обустройства парковочных мест. На ул. Орловской, 12а планируется разместить двухэтажное административное здание. У него была предусмотрена парковка всего лишь на 7 машиномест. Отметим, что в зимний период проблема припаркованного транспорта является основным препятствием для очистки снега на центральных улицах города. Летом машины на обочинах также мешают уборке и ремонту дорог. Проект был доработан и повторно представлен на рассмотрение градостроительного совета.

На градостроительном совете обсудили проблему парковочных мест в исторической части городаЕВГЕНИЙ ПЕРОВ, АРХИТЕКТОР:
«С учетом того, что общая площадь считалась с подвалом. Теперь заказчик от подвала отказался, будет два этажа и технический этаж 1.80 высотой. Т.е. общая площади у нас 910 кв. м. Вот на эту площадь нам требуется 15 автомобилей, но у нас есть возможность здесь дополнительно три автомобиля разметить».
 
 
В целом вопрос о парковочных местах в исторической части города было решено немного переформатировать. В настоящее время разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, в которой сформулированы основные подходы к расположению парковочных мест. Сейчас эта документация передана на рассмотрение в департамент городского хозяйства. Также градостроительный совет рассмотрел проект третьего этапа строительства бизнес-центра "Кристалл".

На градостроительном совете обсудили проблему парковочных мест в исторической части городаИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Здесь выбрана современная архитектура, хайтек, стекло и бетон. Можно было нежнее отнестись к ландшафту, который продолжается с набережной Грина, если мы слева направо смотрим на город».
 
 
По итогам обсуждения было принято решение отправить проект на доработку поскольку очень важно, чтобы этот объект вписался в малоэтажную застройку района улицы Заводской.


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