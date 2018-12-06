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В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Александро-Невская ленточка"

Сегодня, 11:46 | Просмотров: 67 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Александро-Невская ленточка", приуроченная ко Дню памяти великого русского полководца, государственного деятеля и святого.

Педагоги и воспитанники детского объединения «Лига юного волонтера» ДЮЦ им. А. Невского вместе с представителями Молодежного отдела Вятской епархии будут вручать всем желающим Александро-Невские ленточки.

В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Александро-Невская ленточка"АНАСТАСИЯ БАЛЫБЕРДИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Этот день для нас очень важен, потому что Александр Невский пример любви к своей родине, любви к народу. Поэтому мы бы хотели рассказать о его личности, о том, какие места в нашем городе названы в его честь».
 
Акция проводится также для популяризации городского творческого конкурса «Мы гордимся», который уже не первый год проходит в Кирове в рамках масштабного Межрегионального проекта «Александр Невский - Слава, Дух и Имя России».

- Сегодня день памяти Александра Невского. Вы знаете, кто это такой?
- А как же! кто разбил тевтонцев на озере!
- Александр Невский мой любимый полководец!

Добавим, что в Кирове есть улица, которая носит имя Александра Невского и до 1937 года стоял величественный Александро-Невский собор, на месте которого сейчас находится областная Филармония.

Александро-Невская ленточка - яркий символ, призывающий каждого человека стать продолжателем подвигов героев нашего Отечества. В ленточке используются красный цвет, символизирующий жертвенное служение всем людям, и желтый, указывающий на необходимость развития в себе благородных устремлений (цвета соответствуют ленте, прикрепляемой к ордену Александра Невского – государственной награде Российской Федерации), два края ленты символизируют неразрывную связь прошлых и настоящего поколений.


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