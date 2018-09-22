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Новости / Общество

Игорь Комаров провел встречу с родственниками кировчан - Героев Отечества.

Сегодня, 15:16 | Просмотров: 75 | Версия для печати
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В Пермском крае состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.
 
В праздновании памятной даты приняли участие родные кировских Героев Отечества Степана Лычакова и Валерия Асапова.
 
Главным гостем праздника стал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В ПФО мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества - традиционно одни из самых масштабных в стране.
 
Впервые они прошли в 2013 году в Нижнем Новгороде. В Перми старт окружным памятным мероприятиям дали школьные звонки. Десять Героев России, которые прибыли на торжества из разных регионов страны, провели «Уроки мужества» в восьми учебных заведениях Перми.
 
В Пермском кадетском корпусе ПФО в этот день состоялось открытие мемориального комплекса в честь Героя Российской Федерации Федора Кузьмина и бойцов СОБР и ОМОН, погибших в горячих точках.
 
Завершились праздничные мероприятия торжественным приемом от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО. От Кировской области в нем приняли участие сын Героя Советского Союза Степана Лычакова - Николай Лычаков и брат Героя России Валерия Асапова - Вячеслав Асапов.
 
Игорь Комаров провел встречу с родственниками кировчан - Героев Отечества.Уроженец Кировской области Степан Лычаков, во время Великой Отечественной войны  сражался на Западном, Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском и Степном фронтах в звании командира орудия 80-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 73-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии (Степной фронт). Отличился осенью 1943 года когда в числе первых форсировал реку в районе села Бородаевка Днепропетровской области Украины. Во время контратаки противника получил тяжелое ранение, контужен. В боях за плацдарм на правом берегу Днепра уничтожил 4 вражеских танка, 4 бронемашины, 2 орудия, 3 миномета и более 150 вражеских солдат. Степану Лычакову присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Героя носят Лузская городская библиотека №1 и одна из улиц г. Лузы Кировской области.
 
Игорь Комаров провел встречу с родственниками кировчан - Героев Отечества.Уроженец Кировской области Валерий Асапов с отличием окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени М.В.Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. Участвовал в первой чеченской войне, где получил тяжелое ранение  ноги. В 2016 году занял пост командующего 5-й общевойсковой армией. В 2017 году он был отправлен в командировку в Сирию, где погиб во время военной операции в городе Дайр-эз-Заур. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Валерию Асапову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 8 декабря на родине Героя в с. Калинино Малмыжского района состоится открытие памятника Валерию Асапову. 
 
Отметим, что в настоящее время на территории ПФО проживают или являются уроженцами регионов Приволжья 15 Героев Советского Союза, 50 Героев Российской Федерации и два полных кавалера Ордена Славы.


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