В небе появилась комета, которую можно увидеть невооруженным глазом.

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Комета 46P/Виртанена стала видна в начале декабря.

А 16 декабря она приблизится к Земле менее чем на 1,5 миллиона километров.

И это будет один из самых близких кометных подходов с начала космической эры.

Ядро кометы составляет 1 километр шириной. Но вместе с газовой атмосферой она выглядит размером с полную Луну.

Относительно небольшое ядро из грязного льда не может производить достаточно газа и пыли, чтобы создать действительно яркий хвост. В лучшем случае комета будет большим рассеянным облаком величиной +3 или +4, едва видимым невооруженным глазом и хорошо различимым с помощью бинокля или телескопа.

Во время максимального приближения комету 46P/Виртанена можно будет найти в созвездии Тельца. Объект взойдет на востоке на закате и в полночь окажется высоко в небе.

по информации gismeteo.ru, фото Mike Broussard