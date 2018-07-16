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Кировские палеонтологи работают с уникальной находкой. В Котельничском районе были обнаружены останки зверообразной рептилии, возраст которой около 250 миллионов лет.Эта рептилия находилась на переходном этапе развития от амфибии к млекопитающим. Её физиология была близка к физиологии наших предков, возможно животное имело мех. Для того, чтобы установить особенности особи нужны долгие месяцы работы со скелетом под микроскопом.Научного описания в специализированной литературе находка пока не имеет, но возможно эту разновидность терацефала назовут в честь старого названия города - Кокшаров и в честь фамилии палеонтолога, который её обнаружил - Константина Грехова. Должно получиться "кокшаровия грехове".В Кировской области находится крупнейшее в мире месторождение парейазавров, и других рептилий пермского периода. За последние 25 лет было найдено несколько десятков уникальных видов древних живых существ.