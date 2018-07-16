ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

08 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.9227
EURO: 76.0777
Погода в городе Кирове:
утром:  -6...-4°C
днём:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировские палеонтологи работают с уникальной находкой

Вчера, 20:49 | Просмотров: 105 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировские палеонтологи работают с уникальной находкой. В Котельничском районе были обнаружены останки зверообразной рептилии, возраст которой около 250 миллионов лет.

Эта рептилия находилась на переходном этапе развития от амфибии к млекопитающим. Её физиология была близка к физиологии наших предков, возможно животное имело мех. Для того, чтобы установить особенности особи нужны долгие месяцы работы со скелетом под микроскопом.

Кировские палеонтологи работают с уникальной находкойИЛЬЯ ШУМОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Находка интересная. Котельнич интересен тем, что там есть 9 видов терацефалов. Изучая терацефалов мы лучше понимаем процессы происхождения наших предков».
 
Научного описания в специализированной литературе находка пока не имеет, но возможно эту разновидность терацефала назовут в честь старого названия города - Кокшаров и в честь фамилии палеонтолога, который её обнаружил - Константина Грехова. Должно получиться "кокшаровия грехове".

ИЛЬЯ ШУМОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Всё, что мы от неё имеем - фрагмент нижней челюсти, фрагмент верхней челюсти и фрагмент лапы. Череп длиной 10-12 см, само животное около 1,5 метра в длину с хвостом. Не больше».
 
В Кировской области находится крупнейшее в мире месторождение парейазавров, и других рептилий пермского периода. За последние 25 лет было найдено несколько десятков уникальных видов древних живых существ.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В небе появилась комета, которую можно увидеть невооруженным глазом.

17:11 07.12.2018


В небе появилась комета, которую можно увидеть невооруженным глазом.

В Кировской области 339 тысяч льготников в декабре получат соцвыплаты.

17:04 07.12.2018


В Кировской области 339 тысяч льготников в декабре получат соцвыплаты.

28-летнего кировчанина будут судить в Краснодаре за изготовление фальшивых денег.

16:26 07.12.2018


28-летнего кировчанина будут судить в Краснодаре за изготовление фальшивых денег.

В Кирове ищут владельцев незаконно установленных ларьков.

16:14 07.12.2018


В Кирове ищут владельцев незаконно установленных ларьков.

Впервые за несколько лет в Кирове началось обустройство наиболее аварийных участков.

16:08 07.12.2018


Впервые за несколько лет в Кирове началось обустройство наиболее аварийных участков.

Житель Нагорска "подарил" мошенникам 1 млн 375 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за "некачественный товар".

15:57 07.12.2018


Житель Нагорска "подарил" мошенникам 1 млн 375 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за…

На одной из улиц Кирова образовалась свалка мусора высотой в человеческий рост.

15:29 07.12.2018


На одной из улиц Кирова образовалась свалка мусора высотой в человеческий рост.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские палеонтологи работают с уникальной находкой

20:49 07.12.2018


Кировские палеонтологи работают с уникальной находкой

В Кирове появились новые мусороуборочные машины

20:47 07.12.2018


В Кирове появились новые мусороуборочные машины

Рейд по пиротехнике

20:45 07.12.2018


Рейд по пиротехнике

В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения

15:26 07.12.2018


В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения

В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Александро-Невская ленточка"

11:46 07.12.2018


В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Александро-Невская ленточка"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Котельничские палеонтологи работают с новой уникальной находкой

16.07.2018


Котельничские палеонтологи работают с новой уникальной находкой

Находки котельничских палеонтологов

24.06.2016


Находки котельничских палеонтологов

Древние головоногие моллюски на выставке в палеонтологическом музее

15.10.2018


Древние головоногие моллюски на выставке в палеонтологическом музее

Кировские палеонтологи вернулись из экспедиции на Соколью гору

29.08.2017


Кировские палеонтологи вернулись из экспедиции на Соколью гору

Вятские динозавры

31.08.2015


Вятские динозавры

В вятском палеонтологическом музее презентовали два новых вида древних животных

08.06.2018


В вятском палеонтологическом музее презентовали два новых вида древних животных

Популярные новости

Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

28.11.2018


Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

27.11.2018


В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

28.11.2018


В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

24.11.2018


На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

25.11.2018


В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх