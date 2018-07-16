Кировские палеонтологи работают с уникальной находкой
Эта рептилия находилась на переходном этапе развития от амфибии к млекопитающим. Её физиология была близка к физиологии наших предков, возможно животное имело мех. Для того, чтобы установить особенности особи нужны долгие месяцы работы со скелетом под микроскопом.
ИЛЬЯ ШУМОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Находка интересная. Котельнич интересен тем, что там есть 9 видов терацефалов. Изучая терацефалов мы лучше понимаем процессы происхождения наших предков».
Научного описания в специализированной литературе находка пока не имеет, но возможно эту разновидность терацефала назовут в честь старого названия города - Кокшаров и в честь фамилии палеонтолога, который её обнаружил - Константина Грехова. Должно получиться "кокшаровия грехове".
ИЛЬЯ ШУМОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Всё, что мы от неё имеем - фрагмент нижней челюсти, фрагмент верхней челюсти и фрагмент лапы. Череп длиной 10-12 см, само животное около 1,5 метра в длину с хвостом. Не больше».
В Кировской области находится крупнейшее в мире месторождение парейазавров, и других рептилий пермского периода. За последние 25 лет было найдено несколько десятков уникальных видов древних живых существ.
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