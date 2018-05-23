В Кирове накажут водителя и кондуктора автобуса, нахамившего пассажиру.

Поделиться новостью:

Видео, снятое в автобусе № 14, появилось в соцсетях.

Инцидент произошел 7 декабря.

Автобус двигался от остановки «Ипподром» к конечной остановке «Европейские улочки» и неожиданно остановился перед перекрестком улиц Ульяновской и Энтузиастов.

Водитель решил что-то купить в магазине неподалеку. В этот момент в автобусе находились 3 пассажира. Один из них поинтересовался у кондуктора, почему автобус остановился. В результате между пассажиром и кондуктором произошел конфликт.

И водитель, и кондуктор по требованию руководства АТХ написали объяснительные записки о произошедшем инциденте. Водитель пояснил, что его машина двигалась по графику, и, поскольку оставался небольшой резерв времени, он решил быстро сходить в магазин.

Согласно данным навигационной системы автобус, действительно, не нарушил график движения. Тем не менее водитель признал свою неправоту.

Со слов кондуктора, сначала она пыталась объяснить пассажиру, что водитель сейчас вернется и она не отвечает за работу водителя. Но когда пассажир достал телефон и начал снимать, у женщины «сдали нервы».

Кондуктору вынесено предупреждение, женщина признаёт свою неправоту, - отметили в «Автохозяйстве». Увольнять этого кондуктора не будут. Женщина работает ответственно: салон автобуса всегда чистый, она всегда следит за порядком, не допускает нарушений трудовой дисциплины, до сегодняшнего случая никогда ни одной жалобы от пассажиров на этого кондуктора не поступало. К тому же она многодетная мама, воспитывает троих детей, нередко выходит и в две смены, чтобы заработать побольше денег.

В ближайшее время ситуацию рассмотрят на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.