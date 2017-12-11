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В Кирове отметили День Героев Отечества. Во Дворце культуры "Космос" прошел общегородской торжественный вечер, посвященный памятной дате.В этот день вспоминали земляков-Героев России, погибших в горячих точках, - Александра Опарина, Сергея Ожегова, Валерия Асапова.На торжестве также чествовали кадетов и юнармейцев, участников Парада Памяти в Самаре, который проходил 7 ноября. Наши ребята пятый год подряд участвуют в исторической реконструкции этого события.И очень важно, чтобы преемственность поколений, воспитанных на образцах самоотверженного служения Отчизне, никогда не прерывалась.