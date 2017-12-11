В Кирове отметили День Героев Отечества
В этот день вспоминали земляков-Героев России, погибших в горячих точках, - Александра Опарина, Сергея Ожегова, Валерия Асапова.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пожертвовать собой, чтобы спасти товарища на фронте, ринуться в атаку, даже если нет надежды на прорыв, не сдаваться, бороться до конца, быть смелым и честным - вот уроки, которые преподносят нашим детям Герои Отечества».
На торжестве также чествовали кадетов и юнармейцев, участников Парада Памяти в Самаре, который проходил 7 ноября. Наши ребята пятый год подряд участвуют в исторической реконструкции этого события.
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО, КОМАНДИР ПАРАДНОГО РАСЧЕТА:
«Съездили, как всегда, на высшем уровне, ребята воспринимают все как боевое задание, которое надо выполнить».
И очень важно, чтобы преемственность поколений, воспитанных на образцах самоотверженного служения Отчизне, никогда не прерывалась.
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