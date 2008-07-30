В Кировстате подвели итоги миграции за 2018 год
Москва, Петербург, Казань, Ижевск, Пермь, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Тюмень. В эти города Кировчане уезжают чаще всего, В свою очередь, в сам Киров приезжают жители из районов нашей области. В этом году приехало почти 30 000 человек. И все же, пока общая статистика неутешительная.
Миграционный прирост в области отрицательный, за минувший год из региона миграционная убыль составила больше 3,5 тысяч человек. Важно отметить, что население области сокращается не столько из-за миграции, сколько из-за высокой смертности и низкой рождаемости. Особенно ярко это видно, если посмотреть тенденцию за несколько десятилетий.
ВЛАДИМИР ЗЫРИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ:
«В 1990 году население нашей области было 1 651 700 чел, а по результатам переписи 2011 года 1 283 200».
Получается, что за последние 28 лет население региона сократилось на 368 000 человек. Это население такого города, как Курган, Улан Удэ или Смоленск. Уезжают из региона в основном после окончания школы или вуза, а также молодые семьи. И все же, основная масса населения остаётся.
- Мне по возрасту трогаться уже нельзя. У меня всё есть, и сад, и квартира.
- Нам здесь нравится.
- Будем здесь жить.
- Да. В Петербург. Там жизнь более насыщенная.
За последние годы сократился и поток мигрантов из стран СНГ и бывшего советского Союза. Хотя в 90-годы именно за счет притока соотечественников из этих государств, миграционный прирост в области был положительным.
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