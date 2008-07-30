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В Кировстате подвели итоги миграции за 2018 год. Куда жители Кировской области предпочитают уезжать, и что удерживает людей на малой родине несмотря ни на какие обстоятельства?Москва, Петербург, Казань, Ижевск, Пермь, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Тюмень. В эти города Кировчане уезжают чаще всего, В свою очередь, в сам Киров приезжают жители из районов нашей области. В этом году приехало почти 30 000 человек. И все же, пока общая статистика неутешительная.Миграционный прирост в области отрицательный, за минувший год из региона миграционная убыль составила больше 3,5 тысяч человек. Важно отметить, что население области сокращается не столько из-за миграции, сколько из-за высокой смертности и низкой рождаемости. Особенно ярко это видно, если посмотреть тенденцию за несколько десятилетий.Получается, что за последние 28 лет население региона сократилось на 368 000 человек. Это население такого города, как Курган, Улан Удэ или Смоленск. Уезжают из региона в основном после окончания школы или вуза, а также молодые семьи. И все же, основная масса населения остаётся.За последние годы сократился и поток мигрантов из стран СНГ и бывшего советского Союза. Хотя в 90-годы именно за счет притока соотечественников из этих государств, миграционный прирост в области был положительным.