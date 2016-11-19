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В центре Кирова обустраивают крытый каток

Сегодня, 11:42 | Просмотров: 124 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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До начала новогодних праздников осталось не так много времени. На улицах уже появляется праздничное убранство. В этот раз в особую зимнюю атмосферу можно будет погрузиться и в новых местах: на Спасской и в Вересниках. Что ждет горожан?

В центре Кирова обустраивают крытый катокАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В Кирове впервые будут обустроены катки на бульварной части улицы Спасской и возле легкоатлетического манежа в Вересниках. Теперь любой желающий может, взяв с собой коньки, покататься прямо в центре города, прочувствовав всю новогоднюю атмосферу».
 
На Спасской каток планируется сделать частично крытым. С помощью арочных конструкций будет создана световая иллюминация. За качеством и состоянием льда на новых площадках будут внимательно следить. На обоих катках кататься можно будет бесплатно.

В центре Кирова обустраивают крытый катокДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«В настоящее время работы уже начаты, ведётся монтаж наружного освещения, идёт заливка катков, выполняются иные работы, в том числе, связанные с доступом к площадке. Все мероприятия по этим двум площадкам мы планируем завершить в течение этой - следующей недели, но опять же со ссылкой на климатические условия, потому что качественную заливку льда нам всё-таки позволит создать как раз отрицательные температуры».

Работы на театральной площади и праздничная иллюминация улиц завершатся в двадцатых числах декабря. Добавим, что затраты на новогоднее преображение города будут составлять 19 миллионов. Также в городе есть большое количество площадок, которые оформлялись без привлечения средств городского бюджета.


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