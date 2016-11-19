В центре Кирова обустраивают крытый каток

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До начала новогодних праздников осталось не так много времени. На улицах уже появляется праздничное убранство. В этот раз в особую зимнюю атмосферу можно будет погрузиться и в новых местах: на Спасской и в Вересниках. Что ждет горожан?На Спасской каток планируется сделать частично крытым. С помощью арочных конструкций будет создана световая иллюминация. За качеством и состоянием льда на новых площадках будут внимательно следить. На обоих катках кататься можно будет бесплатно.Работы на театральной площади и праздничная иллюминация улиц завершатся в двадцатых числах декабря. Добавим, что затраты на новогоднее преображение города будут составлять 19 миллионов. Также в городе есть большое количество площадок, которые оформлялись без привлечения средств городского бюджета.