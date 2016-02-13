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Новости / Общество

За уклонение от службы в армии на кировчанина завели уголовное дело.

Сегодня, 12:14 | Просмотров: 104 | Версия для печати
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Молодой человек, годный к армейской службе, получил повестку в военкомат летом 2018 года.
 
Явиться в комиссариат он должен был 5 октября для прохождения медицинского освидетельствования.
 
Но в указанный день в молодой человек в учреждение не явился. 11 октября ему вручили повторную повестку. Кировчанин вновь проигнорировал данное требование, хотя законных оснований для освобождения от военной службы молодой человек не имел.
 
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.
 
Молодому человеку может грозить наказание в виде штрафа в размере заработной платы или иного дохода или иного дохода за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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