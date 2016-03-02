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Новости / Общество

В Кирове перекресток улиц Ленина и МОПРа разрешили переходить по диагонали.

Сегодня, 12:28 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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Светофор на одном из самых оживленных перекрестков модернизировали и настроили на новый режим работы.
 
Электронный регулировщик проработал здесь почти 20 лет и уже исчерпал свой срок службы.
 
Две недели назад здесь началась установка современной светодиодной системы. Вместе с заменой светофора было решено и изменить движение транспорта и пешеходов.
 
Для более безопасного перехода перекрестка зеленый сигнал светофора одновременно включается для пешеходов по всему периметру, при этом для автомобилей в это время везде горит «красный». Движение транспорта на перекрестке полностью останавливается, и пешеходы могут перейти дорогу и по периметру, и по диагонали.
 
Добавим, что рядом с перекрестком МОПРа и Ленина находится школа № 28, и новый режим светофора значительно повысит уровень безопасности при переходе проезжей части.
 
В дальнейшем на данный режим работы планируется перевести светофоры в районе бульварной части Октябрьского проспекта.


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