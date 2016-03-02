В Кирове перекресток улиц Ленина и МОПРа разрешили переходить по диагонали.

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Светофор на одном из самых оживленных перекрестков модернизировали и настроили на новый режим работы.

Электронный регулировщик проработал здесь почти 20 лет и уже исчерпал свой срок службы.

Две недели назад здесь началась установка современной светодиодной системы. Вместе с заменой светофора было решено и изменить движение транспорта и пешеходов.

Для более безопасного перехода перекрестка зеленый сигнал светофора одновременно включается для пешеходов по всему периметру, при этом для автомобилей в это время везде горит «красный». Движение транспорта на перекрестке полностью останавливается, и пешеходы могут перейти дорогу и по периметру, и по диагонали.

Добавим, что рядом с перекрестком МОПРа и Ленина находится школа № 28, и новый режим светофора значительно повысит уровень безопасности при переходе проезжей части.

В дальнейшем на данный режим работы планируется перевести светофоры в районе бульварной части Октябрьского проспекта.