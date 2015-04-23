Сотрудники полиции стали участниками акции "Стань донором крови"

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Сегодня в медсанчасти УМВД прошла акцию "Стань донором крови". Добровольно сдать кровь изъявили желание более 70 сотрудников полиции.

«Основная цель сотрудника полиции - оказание помощи гражданам не только на улице или на дороге. Кому-то кровь эта очень нужна, поэтому сотрудники полиции собрались здесь, чтобы оказать помощь не сточки зрения охраны порядка, а личную помощь».

«Наши сотрудники активно сдают кровь. Они понимают, для чего это происходит. Они сами стоят на страже. Это свидетельствует об их высоком гражданском долге. Нас связывает взаимодействие с центром крови и это имеет свои такие хорошие результаты».

В подобных мероприятиях сотрудники полиции принимают активное участие. Подполковник полиции Татьяна Татаринова сдает кровь уже не первый раз. У нее редкая группа и уговаривать ее прийти сюда не нужно.Ежедневно сталкиваясь с человеческой бедой, сотрудники полиции знают, как порой бывает необходима помощь донора. Сергей Суровцев второй раз в своей жизни сдает кровь и очень надеется, что она сможет кому-нибудь спасти жизнь.Отметим, что такие мероприятия по сдаче крови в медсанчасти УВД проводятся уже на протяжении 14 лет. Всего в акции приняли участие более 70 доноров. Собранная кровь поможет спасти жизни и здоровье, страдающих заболеваниями крови, жертвам происшествий и преступлений.Добавим, что среди кировских полицейских есть три почетных донора, а также более двадцати человек уже сдали кровь больше десяти раз.