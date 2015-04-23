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Новости / Общество

Сотрудники полиции стали участниками акции "Стань донором крови"

Сегодня, 15:36 | Просмотров: 108 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня в медсанчасти УМВД прошла акцию "Стань донором крови". Добровольно сдать кровь изъявили желание более 70 сотрудников полиции.
 
 
В подобных мероприятиях сотрудники полиции принимают активное участие. Подполковник полиции Татьяна Татаринова сдает кровь уже не первый раз. У нее редкая группа и уговаривать ее прийти сюда не нужно.

Сотрудники полиции стали участниками акции "Стань донором крови"ТАТЬЯНА ТАТАРИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда проводятся такие акции, стараюсь по возможности в них участвовать. Т.к. понимаю значимость и важность данного мероприятия».

Ежедневно сталкиваясь с человеческой бедой, сотрудники полиции знают, как порой бывает необходима помощь донора. Сергей Суровцев второй раз в своей жизни сдает кровь и очень надеется, что она сможет кому-нибудь спасти жизнь.

Сотрудники полиции стали участниками акции "Стань донором крови"СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основная цель сотрудника полиции - оказание помощи гражданам не только на улице или на дороге. Кому-то кровь эта очень нужна, поэтому сотрудники полиции собрались здесь, чтобы оказать помощь не сточки зрения охраны порядка, а личную помощь».
 
 
Отметим, что такие мероприятия по сдаче крови в медсанчасти УВД проводятся уже на протяжении 14 лет. Всего в акции приняли участие более 70 доноров. Собранная кровь поможет спасти жизни и здоровье, страдающих заболеваниями крови, жертвам происшествий и преступлений.

Сотрудники полиции стали участниками акции "Стань донором крови"АНДРЕЙ ЭПШТЕЙН, НАЧАЛЬНИК МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наши сотрудники активно сдают кровь. Они понимают, для чего это происходит. Они сами стоят на страже. Это свидетельствует об их высоком гражданском долге. Нас связывает взаимодействие с центром крови и это имеет свои такие хорошие результаты».
 
 
Добавим, что среди кировских полицейских есть три почетных донора, а также более двадцати человек уже сдали кровь больше десяти раз.


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